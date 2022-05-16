ru ua
Пн, 16 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Тина Кароль поражает японцев роскошным патриотическим платьем: яркие фото и видео

Новина українською →
Понедельник 16 мая 2022 12:00
Тина Кароль поражает японцев роскошным патриотическим платьем: яркие фото и видео Тина Кароль всегда роскошна (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Lite

Тина Кароль продолжает серию благотворительных концертов, во время которых собирает деньги на поддержку Украины и людей, судьбы которых подверглись разрушениям в результате полномасштабного вторжения России на нашу землю.

Недавно звезда выступила в Японии. Кроме того, что Тина хорошо спела, она еще и поразила всех своим роскошным нарядом - патриотическим платьем от украинского дизайнера Lever Couture.

Тина Кароль поражает японцев роскошным патриотическим платьем: яркие фото и видеоТина Кароль поражает японцев роскошным патриотическим платьем: яркие фото и видеоТина Кароль поражает японцев роскошным патриотическим платьем: яркие фото и видеоТина Кароль поражает японцев роскошным патриотическим платьем: яркие фото и видео

Тина Кароль в Японии (фото: instagram.com/tina_karol)

"Хочу поблагодарить Японию и ее народ, которые так преданно поддержали и продолжают поддерживать Украину. Украина объединяет весь мир, а так же Японию в борьбе с врагом, который решил, что не должна существовать нация, язык, культура Украины", - написала Кароль в своем Instagram.

Певица напомнила, что "артист - это айдентика нации, а музыка - это оружие в его руках".

"Каждый наш шаг - это объединенный фронт: творческий, военный, информационный, киберфронт, - мы боремся за право быть хозяином на своей земле. Мы обязательно победим и восстановим нашу страну, как когда-то это сделала Япония! Слава нациям! Слава Украине!" - добавила Кароль.

Ранее Тина Кароль намекнула, что российский фанат Путина Григорий Лепс к ней домогался.

Также смотрите, как ONUKA чувственно поздравила сыночка с днем рождения.

Читайте LITE в Google News
Тина Кароль
STYLER
Скандал на Евровидении 2022: украинцы не понимают, что произошло с жюри
Скандал на Евровидении 2022: украинцы не понимают, что произошло с жюри