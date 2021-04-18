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Топ-10 правил, которые помогут сохранить кожу без морщин

Новина українською → Воскресенье 18 апреля 2021 14:02
Топ-10 правил, которые помогут сохранить кожу без морщин Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

Каждая девушка мечтает как можно дольше оставаться молодой и красивой. Врач-косметолог Станислав Арканников предложил десять способов сохранить вашу кожу молодой. Следуя этим правилам, вы защитите себя от преждевременного старения.

Как же предотвратить появление предательских морщинок, эксперт рассказал на своей странице в Instagram.

Как сохранить кожу без морщин:

1. Ежедневно пожизненно наноси увлажняющий крем. Увлажняющие средства задерживают воду в коже, придавая ей более молодой вид. Ну и не забудь о солнцезащитном средстве вместе с этим кремом.

2. Ограничь умывание лица до двух раз в день и используй продукты по уходу за кожей с пометкой "гипоаллергенный", "без отдушек" или "некомедогенный".⠀

3. Рассмотри возможность использования крема с ретинолом.⠀

4. Регулярно делай физические упражнения, чтобы улучшить кровообращение и укрепить иммунную систему, что может придать коже более молодой вид.

Топ-10 правил, которые помогут сохранить кожу без морщин
Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Избегай повторяющихся движений лица, таких как прищуривание, хмурый взгляд или удерживание во рту соломинки или сигареты, которые со временем могут вызвать появление морщин.⠀

6. Придерживайся здоровой, сбалансированной диеты с большим количеством свежих фруктов и овощей.

7. Не три кожу и не используй средства по уходу за кожей, которые обжигают.

Топ-10 правил, которые помогут сохранить кожу без морщин
Иллюстративное фото (pexels.com)

8. Не кури, ни обычные сигареты, ни электронные и никаких кальянов.

9. Никогда не используй солярии.⠀

10. Пей алкоголь в умеренных количествах как лёгкий, так и крепкий. Кожа не видит разницы между самогоном и изысканным вином. Главное, сколько ты пьёшь и как часто.⠀

Выполнение всех 10 пунктов гарантированно сохранит твою кожу молодой как можно дольше. Ну а если сложно выполнить все пункты, то последуй хотя бы половине из них.

Ранее нутрициолог назвала 5 простых способов, которые избавят вас от от отеков на лице.

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