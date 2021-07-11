Топ-12 полезных привычек ухода за кожей летом
Летом наша кожа страдает от жары, пыли и усиленного потовыделения. Однако с помощью правильного ухода можно помочь ей пережить жару и остаться красивой и здоровой.
Косметолог Ольга Петрунина в своем Instagram предложила список полезных привычек по уходу за кожей летом.
12 полезных привычек ухода за кожей летом:
1. Смывать ЛЮБОЙ макияж перед сном! Даже если очень устала. Даже если нет сил.
2. Каждое утро и вечер очищать лицо очищающим средством, а после – протирать его лосьоном. Летом ещё и после купания в море/озере/реке.
3. Для области вокруг глаз - использовать специальный крем. Летом я предпочитаю гелевые текстуры, они более лёгкие.
4. Наносить крем для лица даже в те дни, когда нахожусь дома и когда кожу не сушит.
5. Если выхожу на улицу - выбираю крем с Spf.
6. Обновляю крем с Spf, если нахожусь на улице более 2х суммарных часов.
7. Никаких скрабов, вместо них - энзимный пилинг.
8. Маски 2 раза в неделю. Летом отдаю предпочтение очищающим и увлажняющим.
9. Сыворотка! Особенно под крем с spf. Добавьте её в уход, и вы удивитесь результату!
10. Не забывать про губы и регулярно увлажнять их кремом.
11. Носить солнцезащитные очки и в период повышенной солнечной активности находиться в тени.
Иллюстративное фото (pexels.com)
12. Уход за шеей: можно использовать как специальный уход, так и основной для лица.
Что, когда и в какой последовательности наносить из уходовой косметики летом:
ЕЖЕДНЕВНО
Утро
- Умывалка (пенка/молочко/гель/пудра для умывания)
- Тоник/лосьон/тонер
- Крем для век
- Сыворотка
- Крем SPF через 2-3 минуты после сыворотки
Вечер
- Средство для снятия макияжа (мицеллярка, двухфазное средство, гидрофильное масло) - если есть макияж
- Умывалка (пенка/молочко/гель/пудра для умывания)
- Тоник/лосьон/тонер
Иллюстративное фото (pexels.com)
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
МАСКА + ПИЛИНГ
Если вечер:
- Умывалка (пенка/молочко/гель/пудра для умывания)
- Тоник/лосьон/тонер
- Пилинг
- Тоник/лосьон/тонер
- Маска
- Тоник/лосьон/тонер
Если утро - то после п.6 - крем для век, сыворотка и крем с SPF.
МАСКА
Если вечер:
- Умывалка (пенка/молочко/гель/пудра для умывания)
- Тоник/лосьон/тонер
- Маска
- Тоник/лосьон/тонер
Если утро - то после п.4 - крем для век и крем с SPF.
Напомним, ранее косметолог назвала главные ошибки в летнем уходе за кожей.