Топ-5 правил осеннего ухода за кожей

Если в конце лета еще тепло, осень, бывает, приходит незаметно. Поэтому лучше подготовить свою уходовую полочку заранее. Осенью мы начинаем пересматривать и корректировать свой уход.

Косметолог Ольга Петрунина перечислила в Instagram главные правила и особенности осеннего ухода за кожей.

Завершаем использование летних средств или плотно закрываем их и убираем до следующего сезона. Обновляем и пополняем свою полочку новыми осенне-зимними средствами.

5 правил осеннего ухода:

1. Задачи

После жаркого летнего сезона у кожи могут появиться новые задачи: интенсивное увлажнение после жаркого солнца, борьба с проявившейся пигментацией, появление морщинок в результате воздействия УФ. Соответственно, уход будет выстраиваться, учитывая эти изменения.



2. Состав

Средства, которые можно начинать использовать осенью, по составу отличаются от летних. Например, в них могут быть кислоты (летом они допустимы в небольших концентрациях), ретинол. Также осенью мы начинаем использовать химические пилинги. Но все эти решения принимаем не самостоятельно, а со специалистом. Кислоты творят чудеса только при грамотном применении!



3. Текстуры

Лёгкие текстуры комфортнее лицу летом, когда нам хочется "разгрузить" кожу, использовать как можно меньше косметики. Осенью переходим на более плотные текстуры, которые будем использовать в течение осенне-зимнего периода.





Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Погода и регион проживания

Осень осени рознь! Уход в сентябре будет отличаться от ухода в ноябре. Осень в на юге не такая холодная, как на севере.

Не забывайте проверять индекс УФ, от этого будет зависеть выбор средств:

спф кремом защищаем кожу от УФ-излучения, при долгом пребывании на солнце при индексе УФ выше 2.

в зависимости от региона, примерно со второй половины октября переходим на зимний уход. Солнце уже не активное, поэтому можно использовать кислотную косметику и химические пилинги.

5. Комплексный уход

Основа ухода всегда остаётся неизменной. Недостаточно одного крема, чтобы ухаживать за лицом. Важен комплекс ежедневных и еженедельных процедур.

О них подробно ниже:

Иллюстративное фото (instagram.com/olgkosmetolog)