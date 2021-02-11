Топ-8 грубых ошибок в зимнем уходе: косметолог сделала предостережение

Зимой у многих кожа сохнет, шелушится, хочется посильней ее напитать и увлажнить. Часто в порыве помочь себе, мы совершаем то, что не только не приносит желаемый результат, но и усугубляет проблемы. Почему так происходит рассказала косметолог Ольга Петрунина.

1.Детский крем

Почему многие уверены, что детская косметика априори безопасная и выбирают её и для себя?

Кожа взрослого человека отличается от детской. У ребенка иначе работают сальные железки, кожа тоньше.

Выбирайте себе косметику по возрасту, а детский крем оставим нашим деткам.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.Масла.

Если коже мало крема, значит, она обезвожена. Помогать ей нужно не маслом, которое в результате ещё больше обезвоживает кожу, а правильным уходом.

3.Маски собственного производства: банановая, огуречная, йогуртовая и тд. Оставьте "бабушкины методы" в прошлом. Лучше съешьте, а на лицо нанесите хорошую увлажняющую маску со стабильным составом.



4.Отсутствие в уходе тоника.

Не стоит недооценивать этот продукт. Его отсутствие = усугубление существующих проблем кожи или приобретение новых.

Если тоник сушит и раздражает кожу, значит, он подобран неверно, не подходит вам или не дружит с вашей умывалкой.



5.Неправильное использование средств.

Сыворотка вместо крема. Гидролаты вместо тоника. Мицеллярка вместо умывалки. И пр. комбинации.

Это всё разные не взаимозаменяемые средства с разными составами и задачами.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

6.Ночной крем.

До 45 лет, особенно обладательницам жирной, комбинированной и обезвоженной кожи ночной крем не нужен!

Если ваш уход правильный, но все равно что-то не то, попробуйте от него отказаться, результат не заставит себя ждать.



7.Бесконтрольное использование кислот.

Зима - время кислот. Кислоты - наши друзья и помощники только в случае их грамотного применения. Никогда не стоит забывать о микробиоме кожи. Важно грамотно не только отшелушивать, но и восстановить кожу.



8.Отсутствие системы.

Уход - это гигиена и системная работа. Его нельзя забыть или пропустить. Вы же не забываете почистить зубы и помыть руки? Гигиена, защита, забота о себе делает нас не двадцатилетними в 60, а ухоженными в любом возрасте.

