Топ-8 грубых ошибок в зимнем уходе: косметолог сделала предостережение
Зимой у многих кожа сохнет, шелушится, хочется посильней ее напитать и увлажнить. Часто в порыве помочь себе, мы совершаем то, что не только не приносит желаемый результат, но и усугубляет проблемы. Почему так происходит рассказала косметолог Ольга Петрунина.
В своем Instagram эксперт написала топ-8 распространенных ошибок в зимнем уходе.
1.Детский крем
Почему многие уверены, что детская косметика априори безопасная и выбирают её и для себя?
Кожа взрослого человека отличается от детской. У ребенка иначе работают сальные железки, кожа тоньше.
Выбирайте себе косметику по возрасту, а детский крем оставим нашим деткам.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
2.Масла.
Если коже мало крема, значит, она обезвожена. Помогать ей нужно не маслом, которое в результате ещё больше обезвоживает кожу, а правильным уходом.
3.Маски собственного производства: банановая, огуречная, йогуртовая и тд. Оставьте "бабушкины методы" в прошлом. Лучше съешьте, а на лицо нанесите хорошую увлажняющую маску со стабильным составом.
4.Отсутствие в уходе тоника.
Не стоит недооценивать этот продукт. Его отсутствие = усугубление существующих проблем кожи или приобретение новых.
Если тоник сушит и раздражает кожу, значит, он подобран неверно, не подходит вам или не дружит с вашей умывалкой.
5.Неправильное использование средств.
Сыворотка вместо крема. Гидролаты вместо тоника. Мицеллярка вместо умывалки. И пр. комбинации.
Это всё разные не взаимозаменяемые средства с разными составами и задачами.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
6.Ночной крем.
До 45 лет, особенно обладательницам жирной, комбинированной и обезвоженной кожи ночной крем не нужен!
Если ваш уход правильный, но все равно что-то не то, попробуйте от него отказаться, результат не заставит себя ждать.
7.Бесконтрольное использование кислот.
Зима - время кислот. Кислоты - наши друзья и помощники только в случае их грамотного применения. Никогда не стоит забывать о микробиоме кожи. Важно грамотно не только отшелушивать, но и восстановить кожу.
8.Отсутствие системы.
Уход - это гигиена и системная работа. Его нельзя забыть или пропустить. Вы же не забываете почистить зубы и помыть руки? Гигиена, защита, забота о себе делает нас не двадцатилетними в 60, а ухоженными в любом возрасте.
Кстати, косметолог Ольга Петрунина рассказала, как бороться с шелушением кожи в холода.
Напомним, что ранее косметолог Татьяна Моторина назвала важный витамин в составе косметических средств.