Топ-9 шагов на пути к красивой коже: простая и рабочая схема косметолога

Здоровый образ жизни, сбалансированное питание, спорт, сон, домашний уход, витамины. Что же нужно, чтобы быть красивой и ухоженной?

Косметолог Ольга Петрунина составила в Instagram схему по уходу за лицом, которая подойдет каждой.

Эксперт предложила список процедур для красивой кожи, состоящий из девяти пунктов.



Демакияж и вечерний уход

Никогда не ложитесь спать с косметикой и неумытым лицом. Даже если очень устали и сил совсем нет. Подготовить лицо ко сну - это 2-3 мин.



Утренний уход

Не забываем утром очищать лицо умывалкой (не смотря на то, что делали это вечером). Затем тоник, кремы для век и лица - это обязательная ежедневная утренняя база.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Еженедельный уход

Это пилинг (раз в неделю) и маски (2 раза в неделю). Маски выбирайте по задачам: увлажнение, очищение, омоложение, лифтинг, сужение пор, уменьшение жирного блеска, пигментации, купероза и тд.



Вода

Не забываем ежедневно выпивать минимум 1,5 литра чистой воды. Вода нужна нам всем, она помогает нам избегать отечности и ускоряет обменные процессы.



Витамины

Омега - это то, что в первую очередь нужно вам и вашей коже. Витамин Д также важный элемент! Сдайте анализы и подберите свою дозировку.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)



Защита кожи от солнца

Не забывайте, что фотостарение занимает лидирующие позиции. Защищайте кожу от солнца кремом с Spf, шляпами, солнечными очками и старайтесь находиться в тени в периоды наибольшей солнечной активности



Питание

Убираем (максимально сокращаем) употребление сахара, быстрых углеводов, консервантов, продуктов долгого хранения. Колбаса, шоколад, жареное, копченное - это всё не самое полезное для организма и нашего внешнего вида.

Не забывайте об адекватности. Думайте о том, что вы едите, но не стоит переходить в стадию паранойи.



Массаж лица и шеи. Работа со стопой.

Первая причина появления морщин - спазм мышц, 90% морщин - из-за спазма мышц шеи. Так вот, если простыми массажными техниками снять этот спазм, расслабить одни мышцы, а другие привести в тонус, то большая часть морщин исчезнет.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Оставить лицо в покое

Это значит, что не нужно трогать его в течение дня грязными руками, экспериментировать с сомнительными и опасными для лица средствами (пилинг из соды, скрабы, масла, ягодные маски, умывание мылом). Доверьте лицо профессионалу, который подберет для вас подходящие средства.