Как убрать постакне в домашних условиях: косметолог поделилась проверенным рецептом

Постакне – неприятные последствия и визуальное напоминание об угревой сыпи, указывающие на глубину поражения кожи. Но есть приятна новость – их можно убрать и уменьшить видимость.

15 таблеток "Аскорутина"

5 ч.ложек овсянки

5 ч.ложек ржаной муки (если нет, заменить овсяной)

5 ч.ложек глины

Все ингредиенты перемолоть в блендере, разбавить полученный порошок водой порционно, нанести как маску и оставить на 3 минуты. Эффект можно оценить уже через две недели.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Также эксперт рассказала о связи психосоматики и проблем с кожей. Уход в порядке, врачи болезней не нашли, а проблемы с кожей есть. Что делать? Думать!

Нервная система и кожа формируются из одной и той же ткани. Между ними прямая связь. Мысли влияют на весь организм, но кожа самая уязвимая. Это граница между внешним и внутренним. И если между ними дисбаланс, все отражается на лице. Вот пару примеров нелюбви, которые прмо влияют на состояние кожи:

Твое дело тебе не слишком нравится и не вдохновляет. Или ещё хуже, работа надоела.

Ты на себе экономишь.

Ты не чувствуешь себя привлекательной. У подростков угри появляются из-за гормонов. Но у гормональных сбоев тоже есть причина! Ведь не всех обсыпает. Тело изменяется, нужно заново полюбить себя и разобраться со своей сексуальностью.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ты девушка, и у тебя нет творческого хобби.

Тебе кажется, что ты родилась не в той стране, не в то время, не в той семье. Что ты можешь больше. И ты недовольна собой.

Ты себя стесняешься. Считаешь некрасивой и без талантов. А вокруг много людей, куда лучше чем ты.

Для тебя важно, что подумают другие. Например, что они скажут о твоем платье.

Ты что-то сделала, а потом тебя мучает чувство вины. А вдруг неправильно, а вдруг обидела кого.

Тебе все надоело и хочется отдохнуть. Часто обсыпает из-за стресса. После экзаменов, или на новой работе, или когда переезжаешь в другой город, или после сильной ссоры.

Косметолог предложила простой и бесхитростный тест. Нужно описать свою кожу. Например, молодая и красивая, тусклая и проблемная, нежная и тонкая, уставшая, без тонуса, чувствительная и проблемная. Попробуйте. Скорее всего, так вы характеризуете и всю себя. Если описание не очень, то пора менять отношение.