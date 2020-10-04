Как убрать жир на животе: эксперт дала действенную схему

Что поможет избавиться от лишних кило в проблемной зоне

Живот - одна из самых проблемных женских зон. И чем женщина старше - тем зона проблемней. Даже те, кто всегда был “грушей” по телосложению, с возрастом могут заметить, что животик начинает расти. Как избавиться от жира в этой области рассказала в Instagram нутрициолог, фитнес-тренер и эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина.

Нет волшебных упражнений или продуктов, которые могут убрать только валики на боках, только низ живота или только дряблость.

Решение у всех этих проблем одно - общее похудение. Просто жир очень неохотно уходит с вашей самой проблемной зоны. У кого-то это бедра, у кого-то “ушки”, а у кого-то бока или низ живота. И если вы худеете везде, кроме этой зоны - нужно просто продолжать тренироваться и питаться сбалансировано. И тогда, в итоге, даже самый проблемный живот сдастся!



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вот проверенная схема по борьбе с животом:

сбалансированное питание с дефицитом калорий не больше 20%

общие жиросжигающие тренировки

локальные тренировки на зону живота и пресс, чтобы проработать проблемную зону точечно

работа со спиной, укрепление мышц кора, потому что живот - это далеко не только пресс

Многие считают, что максимальный эффект для проработки мышц живота достигается упражнениями, которые нужно выполнять лежа. Но, согласитесь, бывают ситуации, когда лечь нет возможности - например, в парке в прохладную или сырую погоду или если дома холодный пол. Так что с наступлением осенне-зимнего сезона этот комплекс будет особенно актуален, а эффект от него ничуть не меньше!



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Упражнение 1

Положение - боковая планка. Ладонью упираемся в пол, обе ноги опираются на пол, нижняя позади верхней. Следим, чтобы тело сохраняло прямую линию. Выполняем мах свободной рукой, поднимая ее над головой, а затем опускаем, уводя назад под корпус.

3 подхода по 8 повторений на каждую сторону.

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Упражнение 2

Становимся в планку на вытянутых руках. По очереди подтягиваем колени через стороны к подмышкам и возвращаемся в исходное положение.

3 подхода по 12 повторений на каждую сторону.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Упражнение 3

Ноги на ширине плеч, руки держим над головой. Сохраняя высокий темп, тянем колено к груди в диагональном направлении, а руки опускаем сверху вниз к колену, затем возвращаемся в исходное положение.

3 подхода по 15-20 повторений.

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова научила питаться бюджетно, разнообразно и правильно.

К слову, диетолог Наталья Самойленко озвучила топ-5 больших ошибок худеющих.