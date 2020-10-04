ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Как убрать жир на животе: эксперт дала действенную схему

Новина українською → Воскресенье 04 октября 2020 08:38
Как убрать жир на животе: эксперт дала действенную схему Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Что поможет избавиться от лишних кило в проблемной зоне

Живот - одна из самых проблемных женских зон. И чем женщина старше - тем зона проблемней. Даже те, кто всегда был “грушей” по телосложению, с возрастом могут заметить, что животик начинает расти. Как избавиться от жира в этой области рассказала в Instagram нутрициолог, фитнес-тренер и эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина.

Нет волшебных упражнений или продуктов, которые могут убрать только валики на боках, только низ живота или только дряблость.

Решение у всех этих проблем одно - общее похудение. Просто жир очень неохотно уходит с вашей самой проблемной зоны. У кого-то это бедра, у кого-то “ушки”, а у кого-то бока или низ живота. И если вы худеете везде, кроме этой зоны - нужно просто продолжать тренироваться и питаться сбалансировано. И тогда, в итоге, даже самый проблемный живот сдастся!

Как убрать жир на животе: эксперт дала действенную схему
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вот проверенная схема по борьбе с животом:

  • сбалансированное питание с дефицитом калорий не больше 20%
  • общие жиросжигающие тренировки
  • локальные тренировки на зону живота и пресс, чтобы проработать проблемную зону точечно
  • работа со спиной, укрепление мышц кора, потому что живот - это далеко не только пресс

Многие считают, что максимальный эффект для проработки мышц живота достигается упражнениями, которые нужно выполнять лежа. Но, согласитесь, бывают ситуации, когда лечь нет возможности - например, в парке в прохладную или сырую погоду или если дома холодный пол. Так что с наступлением осенне-зимнего сезона этот комплекс будет особенно актуален, а эффект от него ничуть не меньше!

Как убрать жир на животе: эксперт дала действенную схему
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Упражнение 1

Положение - боковая планка. Ладонью упираемся в пол, обе ноги опираются на пол, нижняя позади верхней. Следим, чтобы тело сохраняло прямую линию. Выполняем мах свободной рукой, поднимая ее над головой, а затем опускаем, уводя назад под корпус.
3 подхода по 8 повторений на каждую сторону.

Упражнение 2

Становимся в планку на вытянутых руках. По очереди подтягиваем колени через стороны к подмышкам и возвращаемся в исходное положение.
3 подхода по 12 повторений на каждую сторону.

Как убрать жир на животе: эксперт дала действенную схему

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Упражнение 3

Ноги на ширине плеч, руки держим над головой. Сохраняя высокий темп, тянем колено к груди в диагональном направлении, а руки опускаем сверху вниз к колену, затем возвращаемся в исходное положение.
3 подхода по 15-20 повторений.

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова научила питаться бюджетно, разнообразно и правильно.

К слову, диетолог Наталья Самойленко озвучила топ-5 больших ошибок худеющих.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Красота диетолог похудение
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Боевики на Донбассе стреляли возле Авдеевки, Шумов и Водяного
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Боевики на Донбассе стреляли возле Авдеевки, Шумов и Водяного