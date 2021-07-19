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Как ухаживать за комбинированной кожей лица: рабочая схема от косметолога

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Понедельник 19 июля 2021 15:32
Как ухаживать за комбинированной кожей лица: рабочая схема от косметолога Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Комбинированная кожа - это кожа с жирной Т-зоной и сухой/нормальной остальной частью лица. За ней требуется особый уход, чтобы не было высыпаний, сухости или жирного блеска.

Косметолог-нутрициолог Яна Фокси поделилась в Instagram рабочей схемой ухода за таким типом кожи лица.

Уход за комбинированной кожей:

Очищение не агрессивное и не слишком мягкое - универсальное. Утром - пенка, вечером - гидрофильное средство + пенка.

Гиалуроновая кислота - вот, на что следует обратить внимание. Она увлажняет без жирности, и подойдёт для всех зон.

Витамин С (а ещё лучше его альтернатива - прополис) осветлит пигментацию, и даст сияние (не жирный блеск, а именно здоровое сияние). Продукт нужен подходящий для всех зон и не стягивающий сухие участки.

Увлажнение. Советую выбирать лёгкие кремы. Если вы будете комбинировать сыворотку с гиалуроновой кислотой + лёгкий увлажняющий крем, проблем с чрезмерной сухостью-жирностью удастся избежать.

Как ухаживать за комбинированной кожей лица: рабочая схема от косметолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

SPF-кремы лучше выбирать либо очень лёгкие, либо хорошо увлажняющие (чтобы они могли заменить вам увлажняющий крем, тем самым сократив слои на коже и предотвратив забивание пор).

Ниацинамид - универсальный компонент. Он уменьшает воспаления, пигментацию, заживляет, выравнивает рельеф кожи, и увлажняет сухие участки.

Кислоты:

  • ВНА (салициловая кислота) борется с высыпаниями и неровностями рельефа. Советую наносить именно на Т-зону.
  • АНА-кислоты (молочная, миндальная) можно наносить на всё лицо. Они работают на поверхности, борются с пигментацией и постакне и в перспективе увлажняют (что актуально для сухих участков).

Ночные маски актуальны, когда нужно напитать кожу. Главное, чтобы это были не слишком тяжёлые текстуры и вы не забывали про своевременный пилинг. Так и кожа будет напитана, и поры не пострадают.

Ранее мы писали, что победительница "Холостяк 11" Анна Богдан раскрыла секреты ухода за собой для сияющего вида.

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