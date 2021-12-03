Как ухаживать за волосами зимой: важные правила и нюансы

Уход за волосами зимой:

Подбираем зимний уход (в него входят и питательные, и увлажняющие маски, самые мощные).

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Используем увлажняющие и защитные, зимние спреи в перерывах между мытьём (можно распылять на сухие волосы перед выходом на улицу).

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Используем ампулы и филлеры.

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Шампунь выбираем по типу кожи головы. Однако, очень мощные, очищающие шампуни могут высушивать длину волос, поэтому используем их с осторожностью.

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Покупаем домой увлажнитель воздуха.

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При длительном нахождении на улице, волосы лучше прятать под одежду.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Выдерживаем маски чуть дольше, чем раньше. 15-20 минут - минимальное время выдержки. Если есть время, можно оставить маску на полчаса.

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После улицы, даже если волосы были спрятаны используйте рабочий увлажняющий спрей (чтобы не было электризации и расчесать спутанность).



Усиливаем маски различными концентратами, сыворотками или домашними средствами - экстракт алоэ, капля натурального масла, витамины А, Е (не будет лишним).

Иллюстративное фото (pexels.com)