Уход за волосами: 4 ошибки, которые совершает почти каждая

В уходе за волосами мы нередко совершаем распространенные ошибки, после которых наша шевелюра просит о пощаде. Бьюти-блогер Екатерина Коцемир перечислила некоторые из них и дала советы, как все исправить.

О том, как же не надо делать, она рассказала на своей странице в Instagram.

Ошибки в уходе за волосами:

1. Расчесывание мокрых и очень влажных волос.

Если вода ещё не успела стечь с волос, а вы уже хватаетесь за расчёску, то ваши волосы точно не скажут вам "спасибо". В мокрой состоянии волосы настолько уязвимы, что любое воздействие ведёт к растягиванию и ломкости. Расчёсывание мокрых волос с маской - отнесём туда же. Обычно после такого "равномерного распределения маски расческой" вычесывается значительный пучок волос.

Итак, волосы расчесываем только подсушенные или слегка влажные. На волосах обязательно должно присутствовать несмываемое средство для облегчения расчёсывания.

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2. Сухие волосы, которые вы хотите "подпитать" и покупаете питательные средства.

Знакомо? Если волосы сухие, электризуются, путаются и плохо расчёсываются, то спешу вас расстроить. Питание в данном случае - слабый помощник, волосам нужно УВЛАЖНЕНИЕ. Сухие волосы очень нуждаются в увлажняющих компонентах. В составе маски ищем: алоэ, молочную кислоту, пантенол, глицерин, гиалороновую кислоту, пропиленгликоль. А вот масла, особенно натуральные, могут наоборот усугублять картину и делать волосы ещё более сухими.

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3. Окрашивать волосы и забить на уход.

В таком случае цвет, который быстро потеряет свою привлекательность, и ухудшение качества волос вам гарантированы. За любыми волосами нужен уход, а за окрашенными и осветлёнными - двойной. Увлажнение, восстановление, питание и защита - вот что важно в уходе за окрашенными волосами. Маски, кондиционеры, несмывашки должны быть обязательным пунктом после окрашивания. Шампуни подбираем по типу кожи головы, а уход по потребностям волос.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Использование ШГО и Детокс-шампуней на постоянной основе.

Такие шампуни действительно несут пользу и помогают более глубоко очистить полотно волос. Вот только, использовать их нужно изредка (1 раз в месяц), а не ежедневно. Многие путают понятия и считают, что если у них жирная кожа головы, то им нужен ШГО. Спешу предупредить, что использование ШГО на постоянке вызовет обратный эффект - ещё большую жирность кожи головы.