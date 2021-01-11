Ускоряет появление морщин: косметолог развеяла главные мифы о тональном креме

Тональный крем – обязательное косметическое средство в косметичке современной девушке. Без него многие не представляют свой повседневной макияж, независимо от времени года. Разобраться вреден или полезен это косметический продукт помогла косметолог Татьяна Моторина.

Эксперт на странице в Instagram развеяла мифы о тональном креме и дала советы по его использованию.

Вреден ли тональный крем реально, или это отживший себя миф из прошлого века?



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В современные средства для придания лицу ровного тона входят воски, а также цветовые пигменты (все тот же цинк, только в куда меньшей дозировке, окись железа или титана), масла и жиры (как натуральные, так и синтетические), эмульгаторы, а также клетчатка для уплотнения, консерванты и др.

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Может ли все это нанести коже вред? Если у вас имеется индивидуальная непереносимость любого из компонентов крема, то вполне.

Провоцируют ли тональные средства комедоны? Это может быть правдой, но только если вы будете использовать основу, подобранную неправильно, например, при жирной коже будете наносить тональное средство для кожи со слабым салоотделением и т.д. Сам тональник никак не влияет на образование комедонов.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ускоряет ли крем образование морщин? Если подобран правильно, то нет. При применении современных тональных средств с легкой текстурой, которые больше похожи на тонкую и нежную пленку, чем на маску, кожа наоборот дышит. К тому же, они защищают наше лицо от вредных веществ, любого УФ-излучения, и, разумеется, от грязи с пылью.

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Чтобы вред тонального крема свести к минимуму, достаточно помнить несколько простых правил их применения:

1.Не используйте тональные средства летом: они смешиваются с кожным салом и потом, прогоркают и могут нанести коже серьезный вред.

2.Перед нанесением макияжа лицо необходимо очищать и увлажнять.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3.До того, как нанести тональную основу, всегда используйте базу под макияж, которая выровняет кожу.

4.Стойкие варианты кремов используются не чаще одного раза в три или четыре дня.

5.Хорошо изучите состав крема перед покупкой. Лучше всего выбирать тот, где красители растительные или органические.

6.Каким бы качественным ваш «тональник» не был, его смывают перед сном в обязательном порядке.

7.Не стоит наносить средство в десяток слоев, превращая макияж в маску. Это сделает вредной любую косметику.

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