Как устранить пигментацию в домашних условиях: эффективные рецепты

Самостоятельно в домашних условиях вполне возможно убрать не слишком выраженную пигментацию, не связанную с заболеваниями внутренних органов.

Домашние рецепты предназначены для быстрого устранения чаще сезонной пигментации, но ими желательно пользоваться постоянно, чтобы поддерживать достигнутый результат. ⠀

ЛИМОННЫЙ ДОМАШНИЙ ПИЛИНГ(ВСЕСЕЗОННЫЙ).

1 ч.л. тростникового сахара (если его нет, допустимо использовать обычный рафинад);⠀

1 ч.л. меда;⠀

5 мл лимонного сока;⠀

Половина чайной ложки оливкового масла.⠀

Все ингредиенты надо тщательно перемешать, круговыми массирующими движениями втереть в проблемные области. Процедуру нельзя делать чаще одного раза в неделю.⠀

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ЗНАМЕНИТАЯ ОГУРЕЧНАЯ МАСКА

Благодаря уникальному составу, огурец прекрасно увлажняет, осветляет кожные покровы, оказывает омолаживающее и противовоспалительное воздействие.⠀

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Две столовых ложки натертого огурца смешать с чайной ложкой меда. ⠀

Такая маска помогает вывести даже старческие пигментные пятна на лице. Наносим на кожу каждый день, пока не исчезнет пигментация.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ДОМАШНИЙ ТОНИК.⠀

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Нарезать листики петрушки.⠀

Залить стаканом кипятка.⠀

Подержать на слабом огне 15 минут.⠀

Остудить.⠀

Влить 1 ч.л. лимонного сока, либо яблочного уксуса.⠀

Перелить в емкость с плотной крышкой.⠀

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Полученной жидкостью протирать лицо дважды в день. Лосьон эффективно осветляет веснушки и пигментные пятна, придает коже свежесть, сияние, сужает поры. Хранить готовое средство нужно в холодильнике, не дольше двух недель. Во время его применения не выходить на улицу без солнцезащитного крема.⠀

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На протяжение использования всех этих средств без исключения, при выходе на улицу ОБЯЗАТЕЛЬНО(!) наносим любой солнцезащитный крем с индексом SPF 50+.