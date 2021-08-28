Важен баланс: Вера Брежнева раскрыла секреты здоровья и цветущего внешнего вида

Певица Вера Брежнева в свои 39 лет может похвастаться цветущим внешним видом и стройной подтянутой фигурой, а также красивыми длинными волосами. Поклонники нередко интересуются у звезды, как же ей это удается, так что периодически та делится своими секретами красоты и лайфхаками, напоминая, что для этого обязательно нужна работа над собой.

В своем Instagram Брежнева поделилась серией атмосферных домашних фото и рассказала, как у нее получается сохранять здоровье и всегда красиво выглядеть.

На снимках Вера запечатлена сидящей на диване в джинсах и белой рубашке. Волосы артистка собрала в хвост, а на лице сделала нежный макияж с розовой помадой.

Она отметила, что полностью согласна с тем, что некрасивых женщин не бывает. При этом важно соблюдать баланс.

"Статистика вопросов продолжает проявлять самые интересные темы. И для девушек это по-прежнему внешний вид! ( здесь я вас очень хорошо понимаю). Повторюсь, так как уже говорила не раз и мое мнение не поменялось.

Не бывает некрасивых женщин - бывают неухоженные! Только здесь важен баланс. Те, кто чрезмерно увлекаются уходом за собой, деградируют в других областях. Но и забивать на себя, посвятив всю себя чему-то другому - тоже перекос", - считает Брежнева.

По словам жены Константина Меладзе, для нее уход за собой начинается с заботы о здоровье.

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"Я долго пыталась найти ответ на вопрос "с чего начинается любовь к себе?", и, пожалуй, один из главных пунктов - это забота. Забота о своём внутреннем состоянии и внешнем виде. Для меня уход за собой начинается со здоровья, поэтому на первом месте - как я себя чувствую, дальше уже - как я выгляжу. Человек, который чувствует себя хорошо - источает хорошую энергию. А здоровье - это всегда комплексный подход. Как физическое, так и ментальное", - поделилась певица.

Вера Брежнева поделилась секретами красоты и здоровья (фото: instagram.com/ververa)

Далее звезда раскрыла свои секреты здоровья и красоты.

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"Что я делаю, чтобы быть физически здоровой :

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Первое и самое главное - сон. Научилась раньше ложиться спать. Стараюсь до 23-х. При недосыпах - досыпаю. Жертвую чем-то другим ради сна.

Второе - слежу за тем, чтобы мое питание было сбалансированным.

Третье - раз в год я делаю полный check-up организма. Проверяю химические показатели, прохожу необходимые обследования. А там уже, если есть показания, консультируюсь со специалистом, что нужно делать.

Ну и занимаюсь спортом", - поделилась Вера.

А с хорошим самочувствием приходит и внешняя красота и любовь к себе.

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"Уже эти шаги дают мне результаты в виде прекрасного самочувствия, что напрямую влияет на мое настроение и самоощущение. А когда ко всему этому добавляется эстетика в виде чистой кожи, здоровых красивых волос, подтянутого тела, ухоженных рук, то ты просто смотришься в зеркало и влюбляешься в себя каждый день. Так и рождается внутренняя гармония, блеск в глазах. Ухоженная женщина = красивая женщина", - подытожила артистка.