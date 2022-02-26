Влажная и сияющая: визажист Хейли Бибер раскрыла секреты безупречной кожи

Для начала – увлажнение (фото: instagram.com/maryphillips)

1. Начните с увлажнения

"Все начинается со здоровой, увлажненной кожи. Всегда полезно следовать режиму ухода за кожей и выполнять ежедневный уход за ней, но также важно знать, что лучше всего подходит для вашей кожи, и использовать правильные продукты. Для улучшения цвета лица я использую праймер, тональный крем, консилер, пудру, бронзер, румяна и хайлайтер".

2. База – работает

"Праймер помогает подчеркнуть макияж, который вы наносите, и продлевает его стойкость на весь день. Мне нравится иметь гладкий, безупречный цвет лица, и для достижения этого я начинаю с нанесения праймера, основы и консилера".

3. Найдите тональную основу, которая подходит именно вам

"Выбор правильной основы начинается с предпочтений и типа кожи. Если у вас сухая кожа, я бы использовала увлажняющую основу с сияющим влажным финишем. Если у вас жирная кожа, я рекомендую использовать более матовую основу или включить в свой повседневный макияж тональную основу, впитывающую жир".

Кожа Хейли не дает покоя пользователям сети (фото: instagram.com/maryphillips)

4. Как наносить основу

"Мне нравится наносить основу кистью, начиная с центра лица и растушевывая ее по направлению к линии роста волос. После нанесения основы добавьте консилер там, где это необходимо, особенно – под глазами, вокруг носа, посередине лба, на переносице и посередине подбородка. Это поможет покрыть эти области больше и осветлить тон вашей кожи. Нанесите пудру, чтобы все закрепить".

5. Заставьте ее сиять

«После нанесения тонального крема нанесите автозагар на участки лица, на которые естественным образом падает солнце, чтобы добавить тепла, и добавьте румяна на скулы. Для дополнительного сияния нанесите хайлайтер на выступающие части лица, например, на скулы и надбровные дуги".

6. Подчеркните глаза

"Я всегда советую слегка подчеркнуть область вокруг глаз, нанеся слой светло-коричневых теней на веко и под нижнюю линию ресниц. Завейте ресницы и нанесите тушь, чтобы выделить глаза, слегка расчешите брови и нанесите гель, чтобы зафиксировать их.

Завершите все оттеночным бальзамом для губ, чтобы добавить цвета и увлажнения".