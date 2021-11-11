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Без воспалений и акне: чек-лист советов от косметолога для чистой кожи лица

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Четверг 11 ноября 2021 14:38
Без воспалений и акне: чек-лист советов от косметолога для чистой кожи лица Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Чистая кожа. С ровным тоном, без воспалений и покраснений, без следов от акне, черных точек, шелушений. Сияющая изнутри. Ухоженная здоровая кожа. Как правильно ухаживать за лицом, чтобы добиться такого желанного состояния? И что может навредить?

Косметолог Ольга Петрунина предложила разобрать в Instagram основные ошибки и выбирать правильную альтернативу привычным, но не всегда корректным способам ухода.

Не стоит практиковать умывание до скрипа. Вместо это применяйте пару умывалка+тоник.

Откажитесь от скрабирования в пользу пилингиов (кислотные, энзимные), карбокситерапии и очищающих масок.

Без воспалений и акне: чек-лист советов от косметолога для чистой кожи лица
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Также замените механические чистки на плинги (кислотные, энзимные), карбокситерапию и очищающие маски.

Забудьте о масках из продуктов, а вместо них отдайте предпочтение уходовым маскам и сывороткам: очищающие, успокаивающие, увлажняющие, осветляющие, укрепляющие стенки сосудов.

Любую проблему решать всегда нужно комплексно.

Если у вас акне, недостаточно пилингов и масок. Недостаточно наладить питание, отказавшись от пищевого мусора. В любом случае, даже при наличии какого-либо лечения, необходимо ежедневно полноценно и правильно ухаживать за кожей. Это гигиена. Это защита. Это работа на перспективу.

Без воспалений и акне: чек-лист советов от косметолога для чистой кожи лица

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Уход должен подходить вам и решать ваши задачи. Можно потратить кучу времени и средств на самостоятельный подбор косметики, найдя то, что вам нужно методом проб и ошибок. У многих на это уходят годы.

А можно пойти по разумному пути, обратившись за помощью к специалисту, который разбирается в составах косметики и подберет вам подходящие и рабочие средства.

Напомним, что ранее косметолог Тамара Ануфриева рассказала об обратной стороне использования патчей.

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косметология Уход за кожей Уход за лицом
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