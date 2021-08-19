Восстановит даже очень поврежденные волосы: трихолог раскрыла секретный простой домашний рецепт
Как глубоко увлажнить волосы? Рецепт прост, как дважды два, но очень действенный! На самом деле это не сложно совсем.
Как это сделать, рассказала на личной странице в Instagram трихолог Лариса Пономаренко.
Для этого нужно иметь немного терпения, времени и косметические средства под рукой, а именно - хорошую маску или бальзам.
На чистые вымытые и слегка отжатые волосы нанести небольшое количество бальзама или маски.
Если ваши волосы нормальные или немного сухие (не ломаются), то возьмите бальзам, а если маску - то не чаще 1 раза в неделю-две.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Если ваши волосы повреждены, то отдайте предпочтение маске для волос с кератином, гидролизированными маслами, коллагеном.
Завернуть волосы в пучок и надеть полиэтиленовую шапочку для душа (или пакет). Теперь нужно создать парниковый эффект для волос (именно в этом микроклимате кутикулы хорошо поднимаются и улучшается проникновение) Для этого греем волосы феном 3-4 минуты (можно использовать термошапку). Затем заворачиваем теплым махровым полотенцем. Через 15 минут смыть волосы под проточной водой.
Такой уход, если его проводить регулярно, поможет восстановить даже самые поврежденные волосы. Главное - терпение и цикличность: 1-2 раза в неделю, зависимо от исходного состояния волос.
Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина перечислила компоненты в составе косметики, которые стоит обходить стороной.