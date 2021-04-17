Как вписать солнцезащитные средства в макияж: полезные хитрости от косметолога

Фотостарению подвержен любой тип кожи, поэтому с приходом тепла и солнечных дней стоит подумать о солнцезащитных средствах. Как правильно вписать защиту от солнца в уход и макияж? Об этом рассказала косметолог Ольга Петрунина.

На личной странице в Instagram она ответила на часто задаваемые вопросы об использовании крема с SPF в условиях мегаполиса.

Как включить SPF в уход?

Главное правило: spf должен быть сверху.

Умылись, лосьон, дневной крем, сверху крем с SPF.

Косметолог не советует нагромождения нескольких слоев кремов (особенно в жару). Нашей коже нужна защита, но не бронебойная. Лучше выбирать такой крем с spf, который заменит уходовый. Под него не нужно наносить дневной уходовый, что позволит не утяжелять кожу.



Но важно учитывать, что солнцезащитный крем никогда не решит те вопросы, которые решает дневной уходовый. Не стоит ждать от него суперлифтинга, матирования, сияния. Поэтому, чтобы кожа получила полноценный уход и защиту от УФ - под крем с spf лучше нанести сыворотку.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Тогда ваш уход будет выглядеть так: умывание-тоник-крем для век-сыворотка-крем с SPF.



Как включить SPF в макияж?

Поскольку SPF должен всегда быть сверху, под декоративной косметикой SPF так активно работать не будет. Его защитные свойства будут "разбавлены". В этом случае логичнее купить тональный/СС/ВВ крем или пудру с spf-фильтром. Для дневного макияжа и городского образа жизни этого достаточно.



Можно ли пользоваться SPF-кремом каждый день?

Если высокий индекс УФ (выше 3-4, смотрим в приложении "Погода"), то можно и нужно.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кому нужен SPF?

Крем с SPF нужен всем и всегда в период активного солнца. Если вы ведете офисно-домашний образ жизни, ваш маршрут на работу сводится к спуску в лифте в паркинг и так же обратно, то SPF вам не нужен. Для городского ритма достаточно SPF 15, а он есть во многих обычных уходовых кремах.

Но если вы более 30 минут в день проводите на улице летом, то крем с SPF обязателен.

Если вы выбираетесь на солнышко только на выходных, купите крем объемом 15 мл. Если каждый день - полноценный тюбик 50-75 мл.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Обновлять spf нужно каждые три часа суммарного пребывания на солнышке. Например: утром дошли до машины (30 мин), погуляли в обед (час), вечером дошли до дома (30 мин), итого 2 часа. Через стекло УФ не проходит. Если нет возможности умыться, и вы с макияжем, обновляйте spf с помощью пудры. Если вы на море, ополосните лицо пресной водой и обновите крем.