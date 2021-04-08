Время красоты: правила ухода за собой от тренера "Зважені та щасливі"

Существует немало хитростей, которые помогут не только сохранить красоту, но и с каждым днем становиться все привлекательнее. Тренер "Зважені та щасливі" и мама двоих детей Марина Боржемская поделилась своими несложными правилами ухода за собой, которые помогут вам достичь этих целей.

Правила ухода за собой от Марины Боржемской:

Стакан воды натощак должен быть обязательно каждый день. Это запуск метаболизма всего организма. Это первая пища, которая очень важна.



Контрастный душ – это повышение стрессоустойчивости и сопротивляемости к болезням; тренировка терморегуляции; улучшение кровоснабжения, которое разносит кислород в каждую клеточку организма; усиление обмена веществ и снижение веса.



Легкая зарядка с самого утра зарядит весь ваш день бодростью, хорошим настроением и приучит к самодисциплине.



Иллюстративное фото (pexels.com)

В морозилке всегда должен быть травяной лёд. Запаривайте травы горячей водой, остужайте и разливайте в формочки. Утром, после умывания, протирайте кубиком льда лицо и шею, дайте каплям впитаться. Эффект - потрясающий. Кроме того, вы можете подобрать травы под свой тип кожи и желания. Например: Ромашка - дезинфекция, сужения пор, регенерация, антисептик. Мята - успокаивает, тонизирует, избавляет от жирного блеска. Шалфей - лифтинг-эффект, делает кожу сияющей и здоровой.



Ухаживать нужно не только за кожей лица, но и тела, в целом. Скраб для лица и тела. Соберите гущу после выпитого кофе, добавьте хлопья овсянки, несколько капель масла (в аптеке продаются аргановое, масло виноградных косточек), добавьте сметану и в блендер. Хранить в холодильнике. Доставайте на время умывания и в душе. После скрабирования используйте увлажняющий крем. В детский крем можно добавлять витамины А и Е в виде масла, которые продаются в аптеке. Кокосовое масло - must have. Наносите на ночь на волосы, заплетайте в косу и утром смывайте шампунем.



Иллюстративное фото (pexels.com)

И главное - это ваш позитивный настрой! Посмотрите в зеркало и улыбнитесь! Скажите, что вы самая очаровательная и привлекательная.