Время, стоп: 5 правил, которые помогут продлить молодость

Как продлить молодость? Употребляй эти два продукта…или исключи из своего рациона всего лишь один продукт. Видали такие заголовки? Если видите - листайте дальше, ничего толкового вы там не прочитаете, потому что это так не работает.

Как же все-таки продлить молодость и красоту, рассказала диетолог Татьяна Дик на своей странице в Instagram.

Как продлить молодость: топ-5 правил

1. Правильно питаться. И если есть лишний вес, то избавляться от него.

⠀

Ибо лишний вес приводит к инсулинорезистентности, диабету, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, нагрузку на суставы и позвоночник, да и в целом снижает качество жизни и ее продолжительность в среднем на ~15 лет.

⠀

2. Быть физически активным.

⠀

Это не значит, что нужно бить рекорды в спорте. Зарядка, ходьба, растяжка, велосипед, активный отдых.

⠀

Регулярная физическая активность повышает интеллектуальные способности, улучшает когнитивные способности, способствует росту новый нейронных связей, является профилактикой остеопороза.



⠀

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

3. Полноценный сон.

⠀

Меньше залипаний в телефон - больше сна.

⠀

4. Снижение стресса и умение работать с ним

⠀

Не нравится работа - ищи варианты лучше.

Не нравится общаться с кем-то - не общайся.

Некомфортно в отношениях-разорви их.

Читай книги, медитируй. Научись работать со стрессом, это реально.

Можешь что-то изменить - меняй!

⠀

5. Избавляйся от вредных привычек.

⠀

Тут объяснять не надо (надеюсь). Алкоголь, курение, наркотики - избавляемся и расставляем приоритеты правильно.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Только, если ты сложишь эти пункты вместе, то сможешь продлить молодость. Но важно это делать с комфортом.

⠀

Вы здесь увидели где-то БАДы, витамины, коктейли и т.д.? Нет. Потому что все нам даёт природа и продуктов на нашем столе достаточно, чтобы получить все необходимые элементы.