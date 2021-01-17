Время вспять: топ-5 верных способов замедлить старение от косметолога

Отложить процесс старения и как можно дольше оставаться молодой и цветущей мечтает каждая женщина. Хоть эликсир вечной молодости еще не изобрели, есть способы отстрочить появление морщин и возрастных изменений.

Косметолог Ольга Петрунина назвала топ-5 способов замедлить увядание кожи, котрые гарантированно работают.

1.Забота о коже лица.

Как правило, замечая у себя первые признаки старения, многие начинают впадать в крайности и бездумно тратить деньги на не всегда нужные процедуры у косметолога, дорогую и не всегда работающую косметику. Часто такие действия имеют плачевный результат.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Конечно, уход должен быть. Но он должен работать и подходить вам. Правильный уход выполняет огромное количество задач: выровняет рельеф кожи, тон и цвет лица, придает ей сияние, укрепляет стенки сосудов, увлажняет и так далее. Благодаря правильному уходу и необходимому увлажнению, кожа будет выглядеть ухоженной, красивой и здоровой.



Обратитесь к профессионалу, который подберет для вас косметику для ухода. Занимаясь этим самостоятельно, пробуя и экспериментируя, можно потратить намного больше денег, потерять время, а позже исправлять ошибки.



2.Работа со стопой, шеей, осанкой.

Обязательно расслабляйте мышцы шеи, спазм в которых напрямую отражается на образовании морщин, заломов, отечности. Мышцы лица также нуждаются в правильном расслаблении. Ну и не забывайте про стопу.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3.Массаж лица.

Массаж лица должен быть не только эффективным, но и безопасным: безболезненным, в процессе не должны образовываться складки и сильное покраснение. Чувствительной, куперозой коже, коже с розацеей, многие движения и действия противопоказаны.



4.Здоровый образ жизни: питание, спорт, сон, достаточное употребление воды.

Здесь все понятно: спите не менее 7 часов в сутки, пейте достаточное количество чистой воды, питайтесь правильно, занимайтесь спортом.

Отдельно о сахаре. Максимально сократите его употребление, т.к. его повышенное содержание в крови приводит к тому, что коллаген и эластин теряют свою эластичность, становятся жесткими, как бы склеенными, соответственно кожа теряет упругость и эластичность, провоцирует отечность.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5.Любовь к себе, принятие своего взросления, адекватное отношение к миру и его процессам, активная жизненная позиция и интерес к жизни!

Напомним, что ранее косметолог Татьяна Моторина рассказала, как правильно хранить косметику.

К слову, диетолог Ева Шишова предоставила доступную схему ухода за телом.