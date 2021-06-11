ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Время вспять: топ-6 золотых правил, которые помогут замедлить старение

Новина українською →
Пятница 11 июня 2021 08:38
Время вспять: топ-6 золотых правил, которые помогут замедлить старение Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Мы не можем омолодиться - невозможно повернуть процессы вспять. Но замедлить течение процессов старения возможно! Как? На этот вопрос ответила нутрициолог Лора Филиппова.

На странице в Instagram она перечислила топ-6 правил, которые помогут продлить молодость.

Старение можно отстрочить с помощью внедрения в свой образ жизни определенных правил уже сейчас, если вам за 30-35 и уж тем более, если вам за 40-50.

Итак, геропротекторные методики:

1.Физическая активность. Наш мозг тратит очень много усилий на координацию движений. Именно поэтому, если мы хотим сохранить здоровую когнитивную функцию мозга, нам нужны не кроссворды, а быть активным, двигаться + упражнения на координацию движений. Например, танцы. А также уделять внимание мелкой моторике рук - любое творческое хобби руками пойдет на пользу.

Время вспять: топ-6 золотых правил, которые помогут замедлить старение

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.Соблюдение принципов питания:

  • гипокалорийность рациона. В 40 лет вам нужно съедать меньше калорий, чем в 20
  • перераспределение потребления белка (больше получать его из растительной пищи)
  • сокращение потребления сахара и соли.

3.Нормализация сна. Здесь все понятно: плохо спим - плохо восстанавливаемся.

4.Отказ от вредных привычек бросить курить, существенно снизить употребление алкоголя.

Время вспять: топ-6 золотых правил, которые помогут замедлить старение

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5. Лекарства и БАД. По показаниям! Это не означает, что принимая ту или иную добавку мы сделаем себе лучше! Это значит, что принимать их нужно исключительно для коррекции, когда что-то идет не так.

6.Ранняя диагностика возрастозависимых заболеваний. Регулярный чек ап здоровья, чтобы вовремя заметить снижение функций организма и иметь возможность на это повлиять.

Ну и самое главное: все это работает только в комплексе и при систематичной практике.

Напомним, что ранее диетолог Ольг Усенко перечислила топ-9 фруктов, которые можно худеющим.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Красота диетолог правильное питание красота
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Грозы и дожди начнут отступать: синоптики назвали дату
Грозы и дожди начнут отступать: синоптики назвали дату