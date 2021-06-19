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Все, что надо знать про УФ-индекс: косметолог научила загорать без ожогов

Новина українською →
Суббота 19 июня 2021 08:38
Все, что надо знать про УФ-индекс: косметолог научила загорать без ожогов Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Лето – идеальное время для красивого загара, которым можно щеголять в открытых нарядах. Но важно помнить основное правило – не переусердствуй. Чтобы солнышко было в радость, стоит учитывать разную степень его активности и правильно подобрать санскрины.

Косметолог Татьяна Моторина в Instagram научила разбираться в важном показателе – УФ-индексе, который поможет определиться в выборе солнцезащитных средств.

Для начала, что такое Уф-индекс (ультрафиолетовый индекс) и как узнать какой он в определенный день.

Чем выше индекс, тем сильнее ультрафиолетовое излучение и тем вреднее оно для здоровья. Многие сейчас говорят об использовании SPF круглый год, ведь снег отражает солнечные лучи. Снег действительно их отражает, но это должно тревожить вас в горах, а не в городе с индексом ниже 2.

Все, что надо знать про УФ-индекс: косметолог научила загорать без ожогов
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Нужно зайти в Гугл, найти прогноз УФ-индекса и если он ниже 2, это солнце является безопасным и ваша кожа не пострадает от него.

Далее разбираемся с индексами:

  • До 2 очень низкий (можно без SPF)
  • 3-5 средний (рекомендуется SPF 10-20)
  • 6-7 высокий (рекомендуется SPF не ниже 20)
  • 8-10 очень высокий (рекомендуется SPF не ниже 40)
  • Выше 11 - экстремальный (не рекомендуется находиться на открытом солнце больше 20 минут, спф не ниже 50)

Все, что надо знать про УФ-индекс: косметолог научила загорать без ожогов

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

А теперь о санскринах.

1.SPF не ⠀
2.Наноси крем за 15-30 минут до выхода на слнце.

3.Наноси его на всю поверхность кожи. Да-да, всю это значит и уши, и веки, и губы, и шею!

4. Количество санскрина, которое нужно наносить, варьируется в зависимости от твоей комплекции, в среднем это 2 чайные ложки на все тело. На лицо и шею - примерно 1/3 чайной ложки.

Все, что надо знать про УФ-индекс: косметолог научила загорать без ожогов
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5.Повторно наноси санскрин после или через 2 часа после выхода на солнце.

6.SPF не суммируется между собой: тональный SPF 20 + крем SPF 20 не равно 40, это равно 20. Законы математики здесь не работают.

SPF крем не может стоить дешево. Из рисков: белые разводы, забитые поры. Раз в год можно купить крем подороже и ходить счастливой с чистыми порами и красивеньким загаром.

Напомним, что ранее косметолог Ольг Петрунина научила убирать отек с лица и рассказала о причинах его возникновени.

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