Все, что надо знать про УФ-индекс: косметолог научила загорать без ожогов

Лето – идеальное время для красивого загара, которым можно щеголять в открытых нарядах. Но важно помнить основное правило – не переусердствуй. Чтобы солнышко было в радость, стоит учитывать разную степень его активности и правильно подобрать санскрины.

Для начала, что такое Уф-индекс (ультрафиолетовый индекс) и как узнать какой он в определенный день.

Чем выше индекс, тем сильнее ультрафиолетовое излучение и тем вреднее оно для здоровья. Многие сейчас говорят об использовании SPF круглый год, ведь снег отражает солнечные лучи. Снег действительно их отражает, но это должно тревожить вас в горах, а не в городе с индексом ниже 2.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Нужно зайти в Гугл, найти прогноз УФ-индекса и если он ниже 2, это солнце является безопасным и ваша кожа не пострадает от него.

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Далее разбираемся с индексами:

До 2 очень низкий (можно без SPF)

3-5 средний (рекомендуется SPF 10-20)

6-7 высокий (рекомендуется SPF не ниже 20)

8-10 очень высокий (рекомендуется SPF не ниже 40)

Выше 11 - экстремальный (не рекомендуется находиться на открытом солнце больше 20 минут, спф не ниже 50)

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

А теперь о санскринах.

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1.SPF не ⠀

2.Наноси крем за 15-30 минут до выхода на слнце.

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3.Наноси его на всю поверхность кожи. Да-да, всю это значит и уши, и веки, и губы, и шею!

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4. Количество санскрина, которое нужно наносить, варьируется в зависимости от твоей комплекции, в среднем это 2 чайные ложки на все тело. На лицо и шею - примерно 1/3 чайной ложки.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5.Повторно наноси санскрин после или через 2 часа после выхода на солнце.

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6.SPF не суммируется между собой: тональный SPF 20 + крем SPF 20 не равно 40, это равно 20. Законы математики здесь не работают.

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SPF крем не может стоить дешево. Из рисков: белые разводы, забитые поры. Раз в год можно купить крем подороже и ходить счастливой с чистыми порами и красивеньким загаром.