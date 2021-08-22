ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Выбираем увлажняющий крем: косметолог устроила подробный разбор состава

Новина українською →
Воскресенье 22 августа 2021 08:38
Выбираем увлажняющий крем: косметолог устроила подробный разбор состава Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Обезвоженной может стать любая кожа. И жирная, и сухая, и комби. Жирная/проблемная кожа потому что её без конца моют и подсушивают, сухая - из-за особенностей своего строения. Как же бороться с этой проблемой?

Косметолог Яна Смирнова рассказала в Instagram, какие именно компоненты в косметическом средстве способствуют увлажнению и должны присутствовать в составе.

Если кожа обезвожена, значит, гидролипидная мантия разрушена. Чтобы ее восстановить, нужны

  1. увлажняющие компоненты
  2. липиды
  3. желательно еще аминокислоты и витамины.

Выбираем увлажняющий крем: косметолог устроила подробный разбор состава

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Увлажняющие компоненты:

  • гиалуроновая кислота
  • компоненты содержащегося НУФ (натурального увлажняющего фактора) : молочная кислота, пирролидонкарбоновая кислота, мочевина, аминокислоты (аланин, серин, глицин, пролин), низкомолекулярные пептиды (к примеру, дипептид карнозин) и т.д.
  • коллаген, эластин
  • экстракты водорослей и растений
  • глицерин, сорбитол
  • аллантоин
  • экстракт и сок алоэ и т.д.
  • пектин, хитозан и др.

Вещества, восстанавливающие липидный компонент гидролипидной мантии кожи:

  • масла: энотеры, Ши (карите), макадамии, жожоба, сладкого миндаля, персиковых косточек, сои, софлоры, зародышей пшеницы, ягодные косточковые, оливковое масло и т.д
  • липидные комплексы : сквален, церамиды, триглицериды
  • жирные кислоты : арахидоновая, линолевая, линоленовая
  • витамины А и Е.

Выбираем увлажняющий крем: косметолог устроила подробный разбор состава

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если тип кожи сухой, можно выбрать средство с эффектом окклюзии. Это тот редкий случай, когда минеральные масла могут пригодиться. Они создают на коже пленочку и не дают испарятся влаге. Это не постоянный уход, а временная мера.

  • парафин, ланолин, вазелин
  • жидкие силиконы
  • китовый, свиной, гусиный жир
  • природные воски (к примеру, пчелиный воск)
  • сквален, сквалан

Активные компоненты должны быть в рабочей дозировке, а не в остаточном количестве.

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина перечислила топ-3 процедуры для лица, которые способны лишь навредить.

Читайте LITE в Google News
косметология Уход за кожей Уход за лицом
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Что можно было купить на 10 гривен в 1990-х и сейчас: сравниваем цены на продукты
Что можно было купить на 10 гривен в 1990-х и сейчас: сравниваем цены на продукты