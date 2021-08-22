Выбираем увлажняющий крем: косметолог устроила подробный разбор состава
Обезвоженной может стать любая кожа. И жирная, и сухая, и комби. Жирная/проблемная кожа потому что её без конца моют и подсушивают, сухая - из-за особенностей своего строения. Как же бороться с этой проблемой?
Косметолог Яна Смирнова рассказала в Instagram, какие именно компоненты в косметическом средстве способствуют увлажнению и должны присутствовать в составе.
Если кожа обезвожена, значит, гидролипидная мантия разрушена. Чтобы ее восстановить, нужны
- увлажняющие компоненты
- липиды
- желательно еще аминокислоты и витамины.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Увлажняющие компоненты:
- гиалуроновая кислота
- компоненты содержащегося НУФ (натурального увлажняющего фактора) : молочная кислота, пирролидонкарбоновая кислота, мочевина, аминокислоты (аланин, серин, глицин, пролин), низкомолекулярные пептиды (к примеру, дипептид карнозин) и т.д.
- коллаген, эластин
- экстракты водорослей и растений
- глицерин, сорбитол
- аллантоин
- экстракт и сок алоэ и т.д.
- пектин, хитозан и др.
Вещества, восстанавливающие липидный компонент гидролипидной мантии кожи:
- масла: энотеры, Ши (карите), макадамии, жожоба, сладкого миндаля, персиковых косточек, сои, софлоры, зародышей пшеницы, ягодные косточковые, оливковое масло и т.д
- липидные комплексы : сквален, церамиды, триглицериды
- жирные кислоты : арахидоновая, линолевая, линоленовая
- витамины А и Е.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Если тип кожи сухой, можно выбрать средство с эффектом окклюзии. Это тот редкий случай, когда минеральные масла могут пригодиться. Они создают на коже пленочку и не дают испарятся влаге. Это не постоянный уход, а временная мера.
- парафин, ланолин, вазелин
- жидкие силиконы
- китовый, свиной, гусиный жир
- природные воски (к примеру, пчелиный воск)
- сквален, сквалан
Активные компоненты должны быть в рабочей дозировке, а не в остаточном количестве.
Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина перечислила топ-3 процедуры для лица, которые способны лишь навредить.