Выбираем увлажняющий крем: косметолог устроила подробный разбор состава

Обезвоженной может стать любая кожа. И жирная, и сухая, и комби. Жирная/проблемная кожа потому что её без конца моют и подсушивают, сухая - из-за особенностей своего строения. Как же бороться с этой проблемой?

Косметолог Яна Смирнова рассказала в Instagram , какие именно компоненты в косметическом средстве способствуют увлажнению и должны присутствовать в составе.

Если кожа обезвожена, значит, гидролипидная мантия разрушена. Чтобы ее восстановить, нужны

увлажняющие компоненты липиды желательно еще аминокислоты и витамины.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Увлажняющие компоненты:

гиалуроновая кислота

компоненты содержащегося НУФ (натурального увлажняющего фактора) : молочная кислота, пирролидонкарбоновая кислота, мочевина, аминокислоты (аланин, серин, глицин, пролин), низкомолекулярные пептиды (к примеру, дипептид карнозин) и т.д.

коллаген, эластин

экстракты водорослей и растений

глицерин, сорбитол

аллантоин

экстракт и сок алоэ и т.д.

пектин, хитозан и др.

Вещества, восстанавливающие липидный компонент гидролипидной мантии кожи:

масла: энотеры, Ши (карите), макадамии, жожоба, сладкого миндаля, персиковых косточек, сои, софлоры, зародышей пшеницы, ягодные косточковые, оливковое масло и т.д

липидные комплексы : сквален, церамиды, триглицериды

жирные кислоты : арахидоновая, линолевая, линоленовая

витамины А и Е.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если тип кожи сухой, можно выбрать средство с эффектом окклюзии. Это тот редкий случай, когда минеральные масла могут пригодиться. Они создают на коже пленочку и не дают испарятся влаге. Это не постоянный уход, а временная мера.

парафин, ланолин, вазелин

жидкие силиконы

китовый, свиной, гусиный жир

природные воски (к примеру, пчелиный воск)

сквален, сквалан

Активные компоненты должны быть в рабочей дозировке, а не в остаточном количестве.