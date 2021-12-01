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Как выбрать подходящую маску для лица: гид от косметолога

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Среда 01 декабря 2021 08:34
Как выбрать подходящую маску для лица: гид от косметолога Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Маска для лица - это средство для дополнительного интенсивного ухода за кожей лица и шеи. Маска позволяет очень быстро, буквально за 10-15 минут, придать коже здоровый и ухоженный вид.

Косметолог Евгения Седина рассказала в Instagram, как правильно выбрать это средство и какие маски для лица должны быть у каждого.

В первую очередь, должна быть маска по типу кожи, а также 2-3 маски, решающие специфические проблемы, связанные с изменением состояния кожи.

Для жирной кожи подойдет маска, которая будет очищать кожу от загрязнений, удалять избыток кожного сала, сужать поры, улучшать текстуру кожи и цвет лица. В составе: белая глина, сера, уголь, морские минералы.

Для кожи с акне необходима маска, которая абсорбирует избыток себума, регулирует деятельность сальных желез, обладает противовоспалительным и антибактериальным действием, заживляет воспалительные элементы. В составе: глина, цинк, сера, салициловая кислота, пантенол, вит С, масло чайного дерева.

Как выбрать подходящую маску для лица: гид от косметолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Для борьбы со старением и активного восстановления кожи рекомендована маска, которая усиливает иммунную функцию кожи, оказывает питательное, увлажняющее действие, придает сияние и ровный тон. В составе: растительные экстракты, пептиды, морские минералы, вит А, Е, С, лецитин.

В летний период кожа страдает от недостатка влаги из-за действия ультрафиолетовых лучей и кондиционеров. Каждый, независимо от возраста, может использовать освежающую маску, обеспечивающую пролонгированное увлажнение, восстанавливающую защитный барьер для оптимального здоровья кожи. В составе: гиалуроновой кислота, коллаген, экстракт морских водорослей, масло зародышей пшеницы.

Как выбрать подходящую маску для лица: гид от косметолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

В зимний период кожа подвергается агрессивному воздействию холодного воздуха, ветра и систем искусственного отопления. Маска должна быть питательной, плотной текстуры. В составе: гиалуроновая кислота, природный коллаген, улиточная слизь, ниацинамид, аденозин, экстракты трав и растений, фруктовые кислоты и эфирные масла.

Как оценить состав маски?

В состав масок, как и любых других косметических средства НЕ должны входить ингредиенты, вызывающие раздражение кожи, реакции чувствительности и появление комедонов (ланолин, денатурированный спирт, минеральные масла, искусственные красители и отдушки).

Напомним, что ранее косметолог Евгения Седина назвала топ-5 бьюти-трендов 2022 года.

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