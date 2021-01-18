Забота о красоте: чек-лист проверки при выборе косметолога

Узнай, на что следует обратить внимание при выборе врача-косметолога

Мы идем к косметологу за красотой. Но если неправильно выбрать специалиста, то отсутствие результата и выброшенные деньги могут быть самой малой из возможных неприятностей. В худшем случае возможно получение пигментации, различных асимметрий и рубцов, воспаление и повышение чувствительности. А в самом худшем – "знакомство" с челюстно-лицевым хирургом и реаниматологом. Мы решили разобраться, как правильно выбрать косметолога и попросили нам помочь руководителя обучающего центра для косметологов EMET Medicine Татьяну Епифанцеву.

Чистый кабинет

Прежде всего, придя в кабинет косметолога, оглядитесь вокруг. Неприемлемо, если эстетист или косметолог делит кабинет с мастером маникюра или парикмахером. Пыль от ногтей, волосы, разгоняемые феном, лишние химикаты в воздухе вредны в случае проведения различных процедур, связанных с инъекциями или химическими пилингами. Если кабинет чист и хорошо проветривается, на его стенах нет грибка, имеется бактерицидная лампа для обеззараживания воздуха, можно начинать знакомство с косметологом с вопроса о его образовании.

Медицинское образование

Для разных косметических процедур требуется разный уровень образования. Эстетист, окончив соответствующие курсы, может выполнять процедуры по уходу, которые не нарушают целостность кожи. При этом он не имеет права делать инъекции и работать с клиентами, у которых есть какие-то дерматологические проблемы, причём не только на лице, но и на всем теле. У подобных специалистов можно получить удовольствие от массажа, расслабиться, сделать маску, выполнить лёгкий поверхностный пилинг, если нет опять же противопоказаний со стороны как кожи, так и сопутствующих состояний всех остальных органов и систем.

Процедуры, связанные с инъекциями или использованием дермороллера, — а это мезотерапия и биоревитализация — может делать специалист как минимум со средним медицинским или фармацевтическим образованием. Речь идёт о процедурах, в рамках которых вводятся витамины, микроэлементы и другие активные ингредиенты. Они довольно быстро выводятся из организма.

А вот введение имплантов или филлеров (для заполнения носогубных складок, увеличения скул, губ, подбородка), внедрение нитей, использование ботулотоксина требует высшего медицинского образования и соответствующей профессиональной подготовки. Только в этом случае специалист может грамотно оценить состояние каждого конкретного пациента, риск осложнений, возможные побочные реакции.

Кроме того, каждый препарат имеет свои особенности введения. И важно, чтобы косметолог, работающий с ним, был обучен правилам использования, знал рекомендации компании-разработчика.

Важно, чтобы косметолог хотя бы раз в год проходил курсы повышения квалификации

Чем больше мы используем препарат, тем больше мы узнаем об его особенностях. В любом случае лучше получать опыт теоретически, а не практически — на проблемах своих клиентов. Если вы видите на стене дипломы о прохождении обучающих курсов – это очень хороший признак. Однако важно, чтобы они были свежими. Если последний из них – 2005 года – есть повод задуматься.

"Обучающий центр EMET Medicine регулярно проводит обучение для косметологов по работе с препаратами разного уровня, — говорит Татьяна Епифанцева, — занятия проходят в разных городах Украины. Во время карантина они переместились в онлайн. Мы обязательно запрашиваем у слушателей диплом о высшем медицинском образовании или другие необходимые документы для возможности посещения тех или иных тренингов и курсов. Также по телефону горячей линии можно проверить, действительно ли такой специалист проходил в это время обучение по определённой программе".

Сертифицированные и легальные препараты

На украинском рынке есть огромное количество как легально ввезённых косметических препаратов, так и тех, что появились на территории Украины нелегально. Учитывая, что серый рынок никто не контролирует, мы не знаем, как были доставлены эти препараты от производителя.

"У разных препаратов есть свои условия доставки. Например, ботулотоксин должен перевозиться в холодном контейнере (-2, -5 градусов и в любом случае не выше +8). Филлеры нельзя хранить при температуре ниже +2 и выше +25 градусов. Их нужно перевозить без вибрации. Как вы понимаете, трудно ожидать выполнения этих условий от людей, которые в мороз и зной везут контрабанду в авоськах. Если даже качественные препараты неправильно хранить, меняются их реологические свойства, страдает эффективность и безопасность. А значит, при их применении возможны осложнения как в раннем, так и позднем периоде после проведения процедуры", — говорит Татьяна Епифанцева.

Официальные дистрибьюторы обязательно дают косметологам сертификаты на купленную продукцию с указанием конкретного лота и серии. Вы можете попросить показать вам документы на эти препараты, посмотреть срок годности, серию партии. Кстати, если продукция была куплена у компании "Эмет" — официального представителя ряда ведущих мировых производителей косметических препаратов, — их подлинность вы можете проверить на сайте компании.

Много вопросов и много ответов

"Каждый грамотный специалист задаст вам множество вопросов о текущем состоянии здоровья. Есть ли хронические заболевания? Аллергии? Какие вы принимаете витамины, БАДы, лекарственные средства и какими методами контрацепции пользуетесь? Какие вы перенесли операции? И многое другое, — рассказывает Татьяна Епифанцева, — грамотный специалист обязательно сфотографирует вас до процедуры. Перед рядом процедур прочитает целую лекцию: что будет происходить, какие возможны последствия, как будет идти процесс заживления, какие возможны первые неприятные моменты, и когда они исчезнут".

Вообще внимание к ведению документации, заведение вашей личной "карты красоты" — это очень хороший признак. Как и вопрос о планах на неделю-две после процедуры. Чтобы не получилось, что важное событие, к началу которого клиент хотел быть особенно красивым, запланировано на предполагаемый период заживления.

Итак, чистота, квалификация косметолога и высокое качество препаратов – секрет вашей красоты и отличного настроения. Берегите себя и не соглашайтесь на меньшее.

Эмет — эксклюзивный представитель в Украине и странах СНГ компаний ABG LAB (USA), Medytox (линейка дермальных филлеров Neuramis), профессиональной космецевтической линии Esse на основании живых пробиотиков

Эмет основал профессиональное обучение EMET MEDICINE и научно-клиническую базу ADASSA.

Эмет выступает премиум-партнёром для специалистов эстетической медицины Украины и СНГ. Создаёт возможности профессионального развития, предлагая полный спектр инновационных эффективных косметологических препаратов. Создаёт уникальные программы личностного роста.