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Как замедлить старение кожи: лайфхаки от косметолога

Новина українською → Среда 10 марта 2021 13:39
Как замедлить старение кожи: лайфхаки от косметолога Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

Какая женщина хоть раз не мечтала обратить вспять процесс старения, сохранить молодость и красоту? К сожалению, что бы мы ни делали, остановить изменение клеток кожи все-таки невозможно. А вот замедлить этот процесс и немного продлить молодость – вполне реально.

Об основных теориях причин старения кожи, а также о том, как с этим бороться, рассказала косметолог Яна Смирнова на своей странице в Instagram.

Эксперт отметила, что есть много разных теорий старения кожи. Давайте разберем три основных механизма, с которыми все более-менее понятно:

  • Фотостарение
  • Гликостарение
  • Хроностарение


1. Фотостарение – повреждение кожи чрезмерным УФ-излучением и свободными радикалами.

Что делать?

Защищать кожу от солнца, избегать вредных факторов окружающей среды (сигаретный дым, грязный воздух и т.д.) и использовать антиоксиданты.

Не использовать косметику, которая провоцирует окислительные реакции (нестабильные УФ-фильтры, бензоила пероксид, нестабильные масла в дневное время).

Как замедлить старение кожи: лайфхаки от косметолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Гликация – процесс взаимодействия белков с сахарами, который запускается в организме при повышении уровня глюкозы. В результате волокна коллагена и эластина "склеиваются", а кожа теряет эластичность, свежесть, появляются морщины, расширенные сосуды, пигментация и другие неприятности.

Что делать?

Держать диету, в которой ограничено потребление сахара, простых углеводов и продуктов с высоким содержанием конечных продуктов гликирования (КПГ). + можно добавить в уход косметику с антигликационным действием.

Как замедлить старение кожи: лайфхаки от косметологаИллюстративное фото (pexels.com)

3. С хроностарением проще, это естественные возрастные изменения.

ВАЖНО Считается, что основную роль в старении кожи играют свободные радикалы, гликация, воспалительные процессы, а не возраст. И это отличная новость! Ведь на них мы можем повлиять. А отмотать время назад нет.

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина рассказала правду о натуральной косметике.

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