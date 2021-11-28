На заметку: топ-5 главных бьюти-трендов 2022 от косметолога

До начала 2022 года остались считанные недели, а это значит, что пора ознакомиться с главными бьюти-трендами наступающего сезона, чтобы встретить его во всеоружии.

Топ-5 главных трендов красоты 2022 выглядит так:

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Скинимализм

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В переводе с англ. skin — кожа, minimalism — минимализм. Минималистичный подход к уходу за кожей все глубже проникает в наш быт. Не нужно иметь 100-500 баночек для ухода за кожей. Достаточно 1-2 работающих средств, чтобы качественно работать с кожей.

Вместе с тем забота о микробиоме кожи (о населяющих ее микроорганизмах) также ведет к тому, что уход не должен быть избыточным, чтобы сохранить баланс “хороших и плохих бактерий”. Выбираем одно профсредство, вместо пяти разных кремов из ТЦ.

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Моноакцент

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Делаем акцент на конкретную зону (губы, скулы, овал, углы челюсти и т.д.) Если косметолог предлагает добавить гиперобъем и придать чертам лица кукольный вид, ссылаясь на тренд 2010-2015, то сегодня мы выбираем естественные пропорции, но с акцентом на какую-то одну зону.

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Baby skin

Тренд, который плавно переходит из прошлых сезонов, это качество кожи. Свежий румянец, светлая, чистая кожа без высыпаний и без яркого мейка. Не делаем татуаж бровей/губ/стрелки и т.д. Максимально естественный пигмент и минимум декоративной косметики.

Если без мейка, все же, не обойтись, тогда выбирайте нейтральные оттенки и легкий блеск для губ. Помогут пилинг, биоревитализация, биорепарация, карбоновый пилинг.

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Мягкие линии/черты лица

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Уходит в прошлое острый подбородок и вздернутые к вискам брови. Чем мягче черты лица, тем моложе выглядит девушка.

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Тело в дело

Тренд, который с нами уже пару-тройку лет (и это меня очень радует) красивое, подтянутое тело и гладкая кожа. Сегодня нет ничего невозможного! Помогут лазерная эпиляция, удаление новообразований (невусов, папиллом), уход за кожей, спорт и сбалансированное питание.

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Невозможно следить за лицом и не следить за телом! Во всем нужен комплексный подход.