Затмить всех: Роузи Хантингтон-Уайтли показала роскошный образ на вечер

Учимся у модели

Роузи хантингтон-Уайтли славится своим умением создавать безукоризненные образы от а до я. Модель часто делает подборки одежды, которые вдохновляют фанатов на смелые и стильные эксперименты. А порой учит делать макияж с помощью туториалов на своем сайте. Несколько часов назад британская икона стиля показала шикарный вечерний образ, который точно пригодится накануне праздников. Чтобы затмить всех на вечеринке, нужно не так уж и много!

Образ идеально подойдет для праздников (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузи подобрала для макияжа идеально подходящую ее коже основу - она выглядит ровной, увлажненной, при этом "дышащей". Модель, которая знает все тонкости макияжа и тренды из мира визажистов, не забыла об эффекте "сияния изнутри", который создала с помощью бликов. Тени она выбрала бледно-зеленые с металлическим отливом - идеально в сезон рождественской символики. Для растушевки Роузи взяла коричневые тени, которые отлично сочетались с коричнево-кирпичной помадой и таким же лаком на ногтях.

Ресницы модель подкрутила керлером и прокрасила угольно-черной тушью, а брови оставила максимально натуральными, зафиксировав их гелем. Подробное описание создания макияжа можно найти на странице косметического бренда Hourglass Cosmetics, продукты которого использовала невеста Джейсона Стетхэма для создания образа.

Роузи показала новый образ на выход (видео: instagram.com/hourglasscosmetics)

Напомним, ранее модель показала, какое платье точно стоит приобрести в этом сезоне.