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Всегда 18: Наталья Водянова поразила молодым внешним видом на фото без макияжа

Новина українською → Среда 28 октября 2020 20:37
Всегда 18: Наталья Водянова поразила молодым внешним видом на фото без макияжа Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Автор: Lite

Модель выглядит невероятно молодо

Наталья Водянова опубликовала новое фото, на котором предстала практически без макияжа. Модель позирует в на селфи в свитере с горлом, темно-зеленом пуховике, а также платке, которым обвязала голову. Дополняют образ стильные очки. Наталья подписала снимок забавно: "Матрешка в пути".

Всегда 18: Наталья Водянова поразила молодым внешним видом на фото без макияжа
Наталья Водянова в новом образе (фото: instagram.com/natasupernova)

Но фанаты вовсе не посчитали модель похожей на эту игрушку. Они буквально засыпали Водянову восторженными комментариями, которые касаются, прежде всего, ее цветущей внешности. "Словно 18", "Невероятная", "Вечно юная", "Как можно быть всегда такой молодой", "Невероятно красивая", "Такая хорошая", "Какая же вы классная", "Красивая и без макияжа", - такими комплиментами наградили 38-летнюю Водянову ее преданные фанаты.

Всегда 18: Наталья Водянова поразила молодым внешним видом на фото без макияжа
Наталья Водянова и Ульяна Сергеенко (фото: instagram.com/natasupernova)

Также в сториз Наталья опубликовала пару фото со своей близкой подругой - дизайнером Ульяной Сергеенко. Как модель, так и модельер облачились в похожие длинные черные платья с V-образными вырезами, пышными юбками и ремнями на талии. Обувь они подобрали также похожую - туфли с острыми носками. Дополнили наряды черные платки на голову, а также небольшие сумки. Наталья отметила, что они с Ульяной отправились в Грузию. "Я всегда буду помнить посещение Грузии с моей любовью", - написала Водянова.

Напомним, ранее модель показала, какой красавицей растет ее единственная дочь Нева.

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