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19-летний победитель "Голосу країни" женится: фото избранницы

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Понедельник 31 мая 2021 14:37
19-летний победитель "Голосу країни" женится: фото избранницы Роман Сасанчин с невестой Иванной (фото: instagram.com/annavi_i)
Автор: Lite

Победитель проекта "Голос страны 10" 19-летний Роман Сасанчин недавно перенес коронавирус, а его мама находилась в больнице в тяжелом состоянии, но благодаря заботе сына и его поклонникам пошла на поправку. В это непростое время рядом с Ромой постоянно находилась его любимая по имени Иванна – девушка бережно ухаживала за мамой бойфренда, чем, похоже, окончательно покорила его сердце. Так, певец сделал предложение любимой!

23-летняя невеста поделилась радостной новостью в Instagram и показала обручальное кольцо.

Иванна показала в "сторис" короткое, но красноречивое видео роскошного большого букета роз и аккуратное изысканное кольцо на безымянном пальце. Счастливая невеста отметила в публикации Романа Сасанчина и призналась, что согласилась выйти за него замуж.

"Это было не инстаграмно, я умею испортить сюрприз сама себе. Да!" – прокомментировала Иванна.

19-летний победитель &quot;Голосу країни&quot; женится: фото избранницы

Иванна показала помолвочное кольцо (фото: instagram.com/annavi_i)

Чуть позже и сам Роман поделился радостной новостью с поклонникаии. Он показал фото из авто. На переднем сидении певец сидит в букетом красных и белых роз. "Она сказала: "да", - поделился своим счастьем парень.

19-летний победитель &quot;Голосу країни&quot; женится: фото избранницы

Роман поделился счастливой новостью с поклонниками (фото: instagram.com/sasanchyn_official)

Пара познакомилась в прошлом году в общей компании. Уже через пару месяцев после судьбоносного знакомства влюбленные решили жить вместе в киевской квартире, которую Роман выиграл на "Голосе страны".

Пара часто постит совместные счастливые фото и оставляет к ним нежные подписи.

Предлагаем вам поюбоваться молодой и счастливой парой и посмотреть, как выглядит любимая артиста.

19-летний победитель &quot;Голосу країни&quot; женится: фото избранницы

19-летний победитель &quot;Голосу країни&quot; женится: фото избранницы

19-летний победитель &quot;Голосу країни&quot; женится: фото избранницы

19-летний победитель &quot;Голосу країни&quot; женится: фото избранницы

19-летний победитель &quot;Голосу країни&quot; женится: фото избранницы

Роман с Иванной не скрывают нежных чувств (фото: instagram.com/annavi_i/instagram.com/sasanchyn_official)

Напомним, что ранее Потап и Настя Каменских отметили вторую годовщину свадьбы. Пара обменялась трогательными посланиями в особый день.

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