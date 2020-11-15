19-летня внучка Ротару собралась замуж за украинского миллионера

Внучка Софии Ротару выходит замуж за украинца, с которым живет в Нью-Йорке

Внучка Софии Ротару София Евдокименко выходит замуж за своего нового бойфренда Дениса Жданова. Молодой человек является миллионером из американского списка Forbes.

19-летняя девушка несколько лет живет в Нью-Йорке, где учится в Школе дизайна Parsons. Недавно она рассекретила в своем Instagram нового избранника, но имя называть не стала. Тем не менее СМИ удалось выяснить имя жениха Софии, пишет ОК!

Сообщается, что Денис Жданов - предприниматель родом из Украины, занимающийся IT-технологиями, и вице-президент по маркетингу крупной компании. Известно, что в отношениях пары все серьезно, и бизнесмен уже сделал возлюбленной предложение.

Денис Жданов и София Евдокименко

"У него к Соне действительно искренние чувства. Ему не нужна звездная фамилия, а нужно счастье с любимой девушкой", - рассказали источники.

На безымянном пальце девушки якобы заметили кольцо с бриллиантом, напоминающее помолвочное.

Недавно София Евдокименко показала свои новые роскошные апартаменты в Нью-Йорке на Манхэттене. Девушка поселилась в пентхаусе прямо в центре города.

Отметим, что София несколько лет встречалась с французским бизнесменом Марком Дюменилом.