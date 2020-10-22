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19-летняя дочь Джуда Лоу показала новое фото – и фанаты замерли от ее красоты

Новина українською → Четверг 22 октября 2020 20:28
19-летняя дочь Джуда Лоу показала новое фото – и фанаты замерли от ее красоты Айрис Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)
Автор: Lite

Девушка порадовала новым селфи

Айрис Лоу – старшая дочь голливудского сердцееда Джуда Лоу – растет настоящей красавицей. А потому карьера модели, кажется, была ей предрешена свыше. В свои юные годы Айрис уже сделала несколько серьезных шагов в фешн-индустрии. Впервые Айрис появилась на страницах глянца, снявшись для журнала Vogue. Фотосессия была устроена совместно с ее родителями и старшим братом Рафферти. А спустя 3 года, в декабре 2015 года, состоялся официальный дебют девушки как модели. Она снялась в лукбуке Miu Miu в поддержку новой круизной коллекции. В январе и марте 2017-го года Айрис Лоу блистала в кампаниях Burberry, став лицом известного бренда.

19-летняя дочь Джуда Лоу показала новое фото – и фанаты замерли от ее красоты
Айрис показала новое фото (фото: instagram.com/lirisaw)

Как и все девушки ее возраста, Айрис много времени проводит в соцсетях. В своем Instagram она постит много различных фото с показов, поездок и других рабочих проектов. Но есть здесь и кадры личного характера, которые особенно любят ее многочисленные фанаты.

Так, недавно Айрис Лоу продемонстрировала несколько ярких пляжных образов. Все они отлично подчеркивают не только чувство стиля знаменитой модели, но и ее соблазнительное тело. Айрис обладает совершенными параметрами, восхищая фанатов тонкой талией, пышной грудью и стройными ногами. Не меньше восторга вызывает и ее милое личико с огромными глазами, пухлыми губами и нежной кожей. Пример тому – новый пост красавицы.

19-летняя дочь Джуда Лоу показала новое фото – и фанаты замерли от ее красоты
Девушка уверенно покоряет сеть (фото: instagram.com/lirisaw)

Айрис опубликовала фото крупным планом, на котором держит огромный лайм. Она выглядит столь очаровательно, что фанаты не могли сдержать нахлынувших чувств. "Ты идеальна", "О боже", "Как можно быть такой очаровательной", "Ты серьезно слишком сильно красивая", "Неземная", – не могут остановиться они. Что ж, девушка явно обойдет по популярности своего знаменитого отца.

Ранее мы писали, что Айрис показала младшего ребенка Джуда Лоу.

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