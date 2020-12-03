В 21:30 уже ложусь спать: Настя Каменских поделилась секретами красоты

Настя Каменских рассказала про полезные привычки, которые помогают ей быть в потрясающей форме и иметь сияющий вид. Певица говорит, что старается придерживаться режима сна - ведь именно полноценный отдых дает заряд бодрости на целый день.

Об этом артистка, ставшая недавно звездным детективом проекта "МАСКА" на телеканале "Украина", рассказала в эфире "Ранок з Україною".

Настя призналась, что привыкла просыпаться очень рано. И пробуждение в 5:40 для нее - норма.

"Могу позволить себе просыпаться и в 6:40! Но, да, я достаточно рано встаю и мне очень-очень это нравится! Это наша молодость! Понимаете, с 22:00 до 00:00 уже нужно спать, ведь именно тогда выделяется мелатонин. Так, в 21:30 я уже ложусь спать. Поэтому у меня классное настроение! Я всегда рассказываю об этом у себя в Инстаграм, ТікТок и где только это возможно", - поделилась NK.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Кроме того Каменских рассказала, что новый хит "Vibe" она написала на карантине. А помог ей в этом не менее знаменитый супруг Алексей Потапенко.

"Мы с Лешкой на карантине не просто сидели дома для того, чтобы сохранить свое здоровье, а еще и писали. Мы просто притарабанили студию и начали писать. Так родилась невероятная песня "Vibe", которое является очень чувственной. Она передает только сексуальные, очень нежные вибрации", - рассказала артистка.

Настя говорит, что хит родился мгновенно. Она села за клавиши фортепиано, а Потап попросил наиграть "прикольные" аккорды. Так и получился новый хит.

Кроме того, артистка рассказала, что совсем скоро презентует новую песню на украинском языке.

Напомним, что Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года после долгих лет отношений, которые они тщательно скрывали от широкой публики.

Ранее мы писали, что Настю Каменских раскритиковали за слишком откровенное фото.

Также сообщалось, что Потап попал в грандиозный скандал, обозвав украинцев.