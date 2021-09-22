23 часа на ногах: хозяйка коня-героя "Холостячки 2" рассказала правду про съемки

Премьера шоу "Холостячка 2" , которая состоялась в прошлую пятницу, 17 сентября на канале СТБ, приковала к экранам миллионы телезрителей, которые с интересом наблюдали за знакомством Златы Огневич с потенциальными женихами. Так, после первой вечеринки певица оставила 16 парней, которые поборются за ее сердце. Бутоньерка первого впечатления досталась врачу-стоматологу Роману Васильеву, который, как настоящий принц, появился перед артисткой на белом коне и очаровал ее.

Владелица коня по кличке Скай, Марина на странице в Instagram рассказала, как на самом деле проходили съемки с животным.

Стоит отметить, что пост девушки был опубликован еще в июле – именно тогда начались съемки проекта. Она рассказала что осталось за кадром 10-минутной впечатляющей съемки и появления Романа верхом.

"Дорога Киев-Черкассы-Мошны-Черкассы-Киев, 23 часа на ногах, 5 погрузок-выгрузок лошади, две из которых буквально в чистом поле, руки, опущенные трижды за день со словами "это невозможно", и тройное удивление, когда все запланированное получилось", - делится Марина.

Поездка должна была быть похожей на выездную тренировку, но на практике все оказалось иначе.

"Мы поехали на съемку, и началось… Паркуйтесь здесь, но не паркуйтесь здесь. Прицепите к седлу эту сумку, и не важно, насколько это реально. Спрячьте лошадь в придорожных кустах, и плевать, что это обочина оживленной трассы. Ждите три часа, любуясь на взлетающий/приземляющийся над нашими головами вертолет", - вспомнила о томительном ожидании появления Ская в кадре его хозяйка.

По задумке сценаристов и режиссеров, лошадь должна была пройти по узкому каменному мосту через озеро под развевающимися на ветру полотнами ткани.

Роман смотрелся на коне как настоящий принц (фото: instagram.com/holostyakstb)

"Оценив обстановку, я сказала "это невозможно" таким тоном, что съемочная группа на несколько секунд зависла. Я, то бледнея, то краснея, предложила попробовать. Без гарантий. Нам дали 5 минут, а это означало, что второй попытки не было", - вспоминает Марина.

По ее словам, Скай в экстремальной ситуации повел себя как боевой рыцарский конь. У него дрожали ноги, бешено стучало сердце, глаза вылезали из орбит, но он шел грациозно вперед, прислушиваясь к голосу хозяйки. Конь медленно и уверенно прошел весь мост, вздрогнув только пару раз, когда ткань касалась головы и крупа.

Дело оставалось за малым – повторить то же самое с всадником. Марина заверила Романа, что Скай свое дело знает, и парень обязательно справится.

"Это было какое-то волшебство. Красивый парень едет верхом, с огромным букетом и улыбается так, что сердце должно пропускать удары. Он (конь - ред.) идет под всадником, глядя на меня, и вот уже половина пути пройдена, как прямо перед ним, на голову, начинает опускаться эта дурацкая штора. Скай притормаживает, я начинаю тихонько петь "Козааааа, хорошооооо", командую всаднику "нога!", и они едут дальше, до конца. Задание выполнено", - поделилась подробностями Марина.

Роману пришлось осваивать верховую езду ради эффектного появления (фото: instagram.com/god_of_dentistry)

Роман на своей странице также разместил фото верхом, а также показал одну из тренеривок. Тогда, по контракту он не мог разглашать никаких деталей.