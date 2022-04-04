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40 тысяч человек не сдержали слез от песни украинки на стадионе в Италии (видео)

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Понедельник 04 апреля 2022 16:10
40 тысяч человек не сдержали слез от песни украинки на стадионе в Италии (видео) Екатерина Павленко (коллаж Lite)
Автор: Дмитрий Войналович

Украинская певица и фронтвумен Go_A Екатерина Павленко поразила десятки тысяч итальянцев исполнением хита Джона Леннона на стадионе в Турине. Этот перформанс был осуществлен перед матчем Ювентус - Интер 3 апреля.

Все, кто был в тот вечер на "Ювентус Стэдиум", не мог сдержать слез - ни зрители, ни футболисты.

Павленко выполняла Imagine вместе с популярной итальянской певицей Гаей Гоцци, известной как Gaia.

40 тысяч человек не сдержали слез от песни украинки на стадионе в Италии (видео)40 тысяч человек не сдержали слез от песни украинки на стадионе в Италии (видео)

Екатерина Павленко и Gaia (кадры из видео)

Заметим, что эта композиция легендарного экс-битла считается главным антивоенным гимном.

"Исполнение именно этой песни перед многомиллионной аудиторией имело целью в очередной раз привлечь внимание всего мира к войне в Украине и призвать всех объединиться для достижения мира", - комментирует Екатерина.

"Наша сила - в единстве! Спасибо всем за невероятную поддержку! Вместе победим!" - обратилась она ко всем людям мира, которые поддерживают Украину.

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