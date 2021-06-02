ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

42-летняя Кортни Кардашьян блеснула точеной фигурой в откровенном мини

Новина українською →
США, Среда 02 июня 2021 19:32
42-летняя Кортни Кардашьян блеснула точеной фигурой в откровенном мини Кортни Кардашьян (фото: instagram.com/kourtneykardash)
Автор: Lite

Кортни Кардашьян - старшая из знаменитых сестер - покорила новым секси-луком. Звезда примерила соблазнительное мини-платье с кружевом, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры. Получилось горячо!

Фото Кортни запостила в своем блоге сети Instagram.

Кортни Кардашьян много внимания уделяет питанию, тренировкам и уходовым процедурам. А потому ее тело выглядит роскошно, что звезда считает нужным демонстрировать фанатам. В этот раз 42-летняя бизнесвумен сделала акцент сразу на всех достоинствах своей фигуры.

42-летняя Кортни Кардашьян блеснула точеной фигурой в откровенном миниКортни Кардашьян все так же хороша (фото: instagram.com/kourtneykardash)

"Как превратить прогулку в тренировку", - написала Кортни по снимком, где шагает в откровенном платье, состоящем из кружевного боди и небрежно завязанной ткани в качестве юбки на бедрах. Дополняют лук сапоги, крупные солнцезащитные очки и длинные серьги. Бизнесвумен своим смелым и соблазнительным видом просто покорила фолловеров.

"Я был не готов к такой красоте", "Это что-то", "Ох, действительно?", "В 40 лет вы еще более хот, чем в 20…", "Я просто одержима этим стилем", - пишут ей фанаты.

Ранее Ким Кардашьян делилась жарким пляжным снимком со своей старшей сестрой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса красота фигура стиль мода Кортни Кардашьян
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Электросамокаты - зло? Почему никто не любит "пешеходов на колесах" и как "рулят" в Европе
Электросамокаты - зло? Почему никто не любит "пешеходов на колесах" и как "рулят" в Европе