ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

46-летняя Ева Лонгория показала шикарную фигуру в облегающем наряде

Новина українською →
Пятница 04 июня 2021 19:19
46-летняя Ева Лонгория показала шикарную фигуру в облегающем наряде Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Lite

Ева Лонгория - признанная икона красоты и стиля, а еще - настоящий блогер. Актриса обожает рассказывать не только о своих проектах, но и об образе жизни, питании и тренировках. А демонстрировать подтянутое тело - и вовсе ее любимое занятие.

Несколько часов назад актриса показала в своем блоге новое фото, которое вызвало в сети бурную реакцию.

Ева позирует на фоне горного пейзажа, одетая в ярко-желтый костюм. Спортивная куртка и облегающие легинсы отлично подчеркнули стройное и спортивное тело знаменитости. В дополнение к комфортному комплекту Лонгория подобрала черную бейсболку с полосами от Adidas, а также серые объемные кроссовки и очки-авиаторы. Звезда "Отчаянных домохозяек" сидит на желтом деревянном кресле, что решила обыграть в подписи.

46-летняя Ева Лонгория показала шикарную фигуру в облегающем нарядеЕва Лонгория в новом образе (фото: instagram.com/evalongoria)

"Пошла в поход и подумала, что подхожу к стульям!", - написала Ева. Многие фанаты отметили, что желтый - однозначно цвет Евы. А также принялись засыпать ее комплиментами.

"Настоящая королева солнечного света", "Невероятная", "Эта картинка сделала мой день", "Это просто для тебя", "Круто!", "Класс", - пишут фолловеры знойной звезды.

Также ранее Ева показала, как проводит выходные с любимым мужем и сыном.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса спорт актриса фигура стиль мода Ева Лонгория
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Кухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов Укрзализныци
Кухня, спальня и душ: фото самых роскошных вагонов Укрзализныци