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46-летняя Ева Лонгория восхитила подтянутой фигурой в бикини: просто идеальна!

Новина українською →
США, Среда 16 июня 2021 22:24
46-летняя Ева Лонгория восхитила подтянутой фигурой в бикини: просто идеальна! Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Lite

Ева Лонгория в свои 46 лет может похвастаться отличной фигурой. И с удовольствием демонстрирует ее, выбирая откровенные платья и модные купальники.

А потому знойные фото на ее странице Instagram - явление постоянное.

Новый пост она посвятила беззаботной летней жизни. Актриса позирует у бара в ярко-синем бикини, соломенной шляпке, а также крупных солнцезащитных очках. Из аксессуаров звезда "Отчаянных домохозяек" выбрала свои любимые серьги-кольца. В руках она держит коктейль с говорящей за себя надписью: "Только хорошие вибрации".

46-летняя Ева Лонгория восхитила подтянутой фигурой в бикини: просто идеальна!Ева Лонгория в новом образе (фото: instagram.com/evalongoria)

В таком виде Ева вновь напомнила всем, как важно сделать спорт регулярной привычкой. Подтянутые ноги и руки, накачанный пресс и роскошная грудь актрисы вызвали ажиотаж среди ее поклонников.

"Так идеальная всегда", "Восхитительная", "Так горячо!", "Вау! Секси", "О боже, мамочка, ты выглядишь такой горячей", "Так обворожительна", "Прекрасная Ева", "Моя самая желанная фантазия", "Люблю эту фигуру", - пишут фолловеры.

Ранее мы писали, что Ева предстала в ультрамодном трикотажном костюме - стильно и комфортно!

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