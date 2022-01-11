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46-летняя Могилевская в одном полотенце заговорила о страхе постареть

Новина українською →
Вторник 11 января 2022 10:37
46-летняя Могилевская в одном полотенце заговорила о страхе постареть Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Марина Настевич

Наталья Могилевская порадовала поклонников откровенным домашним кадром, на котором предстала в одном полотенце. 46-летняя певица также разоткровенничалась о страхе возрастных изменений и пластике.

Снимок был опубликован на Instagram-странице артистки.

Наталья позировала у окна, завернувшись в полотенце и задумчиво глядя вдаль. На голове у звезды еще одно полотенце - она явно только вышла из душа. В руках же исполнительница держит зеркало.

В подписи к фотографии певица принялась рассуждать о страхе старости.

"Не доводите себя до состояния, когда вы продаете квартиру ради того, чтобы поменять лицо! Я помню, впервые поймала себя на страхе постареть лет в 18. И с тех пор я наблюдаю, как по-разному люди вокруг меня реагируют на свое взросление. Некоторые из подруг довели этот страх до панического состояния и готовности продать квартиру за возможность потерять лицо", - поделилась знаменитость.

46-летняя Могилевская в одном полотенце заговорила о страхе постареть

Наталья Могилевская позировала топлес в одном полотенце (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

По мнению Натальи, секрет таится в счастье и гармонии в жизни женщины.

"Мне кажется, что нужно искать секрет в том, почему некоторые пожилые люди имеют счастливое лицо и чувствуют себя гармонично, а некоторые всё так и не смирились с пришедшей старостью, имеют злобный и ворчливый характер. Я думаю, что здесь, как никогда, применимо моё любимое правило: "счастливая женщина некрасивой не бывает". Итак, продаём квартиру и едем в Индию в поисках счастья и черт с ним, с этой операцией!" - отметила Могилевская.

Пользователи сети согласились с артисткой и не забыли восхититься ее внешним видом, отметив, что Наталья выглядит очень молодо.

  • Наташенька, у вас очень красивое и природное взросление. Хорошая генетика и правильное отношение к себе любимой. Я вами любуюсь и восхищаюсь
  • Красота - это духовное состояние души!!! Вы прекрасны!
  • Выглядите прекрасно, очень молодо!
  • Наташа, для меня вы не меняетесь, не знаю как у вас это получается, но точно вижу, что вы очень красиво и натурально выглядите. Это так здорово! Наверное все зависит от состояния души и внутреннего тепла!
  • Красотка, очень круто сейчас выглядишь. В 100 раз круче чем 10 лет назад
  • Красивый человек - счастливый человек. Вижу Вас именно такой
  • Наталья, люблю и уважаю вас за вашу Натуральность!!! Как же она нас всех украшает! Выглядите прекрасно!!!

Напомним, ранее Наталья Могилевская в одном халате вызвала восторг в сети.

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Наталья Могилевская
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