46-летняя Виктория Бекхэм в платье с трендовым принтом восхитила неувядающей красотой
Виктория Бекхэм вновь порадовала появлением в платье из своей коллекции. Звезда выбрала наряд с одним из самых модных принтов.
Видео и фото Виктории собрали массу приятных отзывов и лайков.
Виктория опубликовала новое видео, на котором примерила длинное платье с пышной юбкой, кружевными вставками и лифом в бельевом стиле. Изюминка наряда - в леопардовом принте, который, похоже, никогда не выйдет из моды.
Виктория в новом образе (фото: instagram.com/victoriabeckham)
В следующем посте звезда сделала акцент на макияже и своей по-прежнему цветущей внешности. Образ она составила на основе теней в коричневой гамме, бледного оттенка губ и безупречного тона лица. Брови она прокрасила карандашом, выделив волоски и зафиксировов их гелем. Последний штрих - длинные накладные ресницы.
Виктория обожает сама рекламировать свои новинки (фото: instagram.com/victoriabeckham)
"Леопардовый принт и немного красоты @victoriabeckhambe на выходных", - написала супруга Дэвида Бекхэма, поделившись также списком косметики, которой пользовалась. В ответ она услышала массу комплиментов как своей фигуре, так и гладкой коже.
Виктория с детьми и мужем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Позже звезда показала также веселые семейные выходные и празднование Пасхи.
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