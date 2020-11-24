48-летняя бурлеск-дива Дита фон Тиз похвасталась аппетитными формами в прозрачном белье

Звезда ошеломила сеть

Дита фон Тиз - одна из самых известных в мире бурлеск-див - порадовала новым соблазнительным фото в своем блоге. Звезда примерила полупрозрачный кружевной комплект, который продемонстрировал сразу все лучшие стороны фигуры 48-летней знаменитости. Лук дополняет черная кружевная маска.

Дита фон Тиз зажгла сеть (фото: instagram.com/ditavonteese)

Именно на ней хотела сделать акцент Дита. Она рассказала в подписи, что это ее особая страсть. "Маска @ditavonteeselingerie Vedette была пополнена @luxfaire в ограниченном количестве. Наряду с корсетами, чулками со швом и длинными перчатками у меня всегда было немного #фетиша к маскам, так что излишне говорить, что я баловалась...", - написала она.

Фанаты отреагировали на фото бурно, написав множество комплиментов как фигуре звезды, так и вещам. Они признаются, что всегда мечтали о таком комплекте. Что ж, бурлеск-дива действительно выглядит вдохновляюще!

Напомним, Дита фон Тиз давно основала собственный бренд нижнего белья, который пользуется огромной популярностью по всему миру. Периодически она сама демонстрирует новинки, привлекая все больше последователей к своему блогу.