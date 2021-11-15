5 фактов, которые делают Элизабет Дебики идеальной принцессой Дианой

Элизабет Дебики, которая играет принцессу Диану в последних двух сезонах сериала "Корона", обещает создать один из самых удачных ее прообразов. По крайней мере, об этом говорят фото преемницы Эммы Коррин, которые то и дело побрасывает Netflix.

Она занималась балетом

Родители Дебики были танцорами, и девочка с детства отправилась изучать балетное мастерство. Правда, позже переключилась на актерское. "Я ленивая бывшая балерина", - говорит она о себе, вспоминая, что уже много лет не занималась у станка.

Диана также обожала балет - принцесса брала уроки танцев наряду с джазом. В 1985-м году состоялось знаменитое выступление принцессы в Королевском оперном театре, которое было задумано как сюрприз для ее мужа принца Чарльза. Тогда Диана попросила известного британского артиста балета, хореографа и режиссера Уэйна Слипа разучить с ней танец. Под песню Uptown Girl Билли Джоэла он поставил хеоргафию - микс джаза, канкана и балета. Но правда, супруг не оценил поступок Дианы.

Элизабет обожает балет (фото: instagram.com/elizabethdebickinators)

Отличное произношение

Австралийская актриса давно известна своей манерой мгновенно перенимать акценты. В чем легко убедиться на примере американского произношения ее героини в "Ночной администратор" или по роли Вирджинии Вульф в "Вита и Вирджиния".

И отлично вживается в роли (фото: instagram.com/elizabethdebickinators)

Икона стиля

Дебики будет играть принцессу Диану с 1990-го года - когда королевский стиль стал гламурным, как никогда ранее. И актриса уже доказала, что она может достойно преподнести платье мести 1994-го года. Потому что стиль - это ее. Вспомним ее безупречно одетую героиню в экранизации "Великого Гэтсби" или гардероб в духе 60-х из "Агентов А.Н.К.Л.". Дебики в "Великом Гэтсби" (фото: instagram.com/elizabethdebickinators)

Лондон - ее второй дом

Актриса родилась в Париже, но в возрасте пяти лет вместе с родителями переехала в Мельбурн. Однако, когда ее карьера пошла вверх, она перебралась в Лондон, только время от времени работая в Лос-Анджелесе. Так что она вполне может считать его своим вторым домом.

У Элизабет Дебики модельный рост (фото: instagram.com/elizabethdebickinators)

Она высокая

Рост Дебики - 1,9 м. Этот факт также очень роднит ее с принцессой, которая была очень высокой - 1,8 м. Как-то партнерша актрисы по фильму "Вдовы" Виола Дэвис вспоминала, что Элизабет «была высокой и неуклюжей, когда росла, и всегда чувствовала себя такой же, что было минусом». Сейчас это явно сыграло ей на руку.