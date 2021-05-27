Наконец победа: Бред Питт отсудил у Анджелины Джоли право опеки над детьми

Вот уже почти пять лет Брэд Питт и Анджелина Джоли решают, как быть с общими детьми. Актриса всеми силами отстаивала право самой распоряжаться воспитанием 19-летнего Мэддокса, 17-летнего Пакса, 16-летней Захары, 14-летней Шайло и 12-летних Вивьен и Нокс. А Брэд мечтал о равноправии в этом вопросе. И похоже, войне конец.

"Он чувствует огромное облегчение. Его единственная цель - проводить как можно больше времени с детьми", - рассказал прессе инсайдер.

Судебные разбирательства длились несколько месяцев, в результате чего судья Джон Удеркирк принял решение в пользу совместной опеки. После многочисленных показаний свидетей стало ясно, что Брэд просто хотел проводить с детьми как можно больше времени. В то время как Анджелина всеми силами пыталась этому помешать.

Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец решили дело об опеке над детьми (фото: Getty Images)

К слову, актриса и сейчас не намерена сдаваться и уверяет, что решение судьи скорее предварительное и она будет его оспаривать. Тем не менее, на данный момент дело закрыто.

Ранее мы писали, что Анджелина обвинила бывшего мужа в домашнем насилии и даже хотела отстранить от дела судью.