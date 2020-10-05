5 октября не ешьте рыбу и не устраивайте посиделки: нельзя делать сегодня

В этот день христиане почитают память святых Фоки и Ионы

Какой сегодня праздник. 5 октября православная церковь чтит память святого мученика Фоки Синопского и пророка Иона. Священномученик Фока был родом из города Синопа. Он исцелял людей и изгонял из них бесов. Многим людям он помог обрести веру.

В зрелые годы Фока стал епископом Синопским. Во время гонений на христиан при императоре Траяне его вынуждали отречься от веры, но он этого не сделал, за что поплатился жизнью в 117 году. В 404 году его мощи перенесли в Константинополь.

Пророк Иона жил в VIII веке до нашей эры, был родом из галилейского города Гафхефера и относился к числу двенадцати малых пророков. Он стоит особняком среди ветхозаветных пророков, потому что ему выпало пророчествовать не в землях Иудейской и Израильской, а в Ниневии — столице Ассирийского царства, среди язычников.

Святого Фоку в народе почитали как защитника от пожаров, а также как спасителя утопающих.

Часто на Фоку и Ион дул сильный ветер, порывы которого осыпали листву с деревьев. Люди также верили, что ветер мог принести с собой порчу и нечистую силу.

Что нельзя делать сегодня

Запрещено есть рыбу, а также ее ловить, продавать и покупать;

Нельзя устраивать посиделки с родственниками;

Нельзя сжигать старые веники;

Нельзя разорять муравейники;

Запрещено проклинать ветер;

Нельзя бить палкой или хлыстом по земле.

Приметы и поверья 5 октября

Если листва с березы еще не опала, то снег будет поздно.

Если на сосне мало шишек, то зима будет теплой.

Если в воздухе летает много паутины, значит осень будет теплой.

Напомним, украинцам добавили много выходных и перенесли праздники.

Ранее мы писали о том, что названы все праздники и выходные дни в октябре 2020 года.