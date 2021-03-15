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5 самых стильных мужских образов на премии Грэмми 2021

Новина українською → США, Понедельник 15 марта 2021 10:32
5 самых стильных мужских образов на премии Грэмми 2021 Гарри Стайлз на Грэмми 2021 (фото: instagram.com/recordingacademy)
Автор: Ольга Турчаникова

В ночь на 15 марта в лос-анджелесском "Стейплс-центре" состоялась 63-я церемония вручения музыкальной премии Грэмми 2021. Как всегда, помимо интриги, кто получил заветные статуэтки, внимание публики было приковано к образам звезд.

Мы собрали топ-5 самых удачных мужских нарядов церемонии.

В связи с пандемией мероприятие проходило в необычном формате: звезды могли как посетить церемонию, так и наблюдать за ней онлайн. Для живых выступлений были сооружены 5 сцен, обращенных друг другу, что дало возможность установить безопасную дистанцию. Главной темой этого года стали творческие победы года, движение за социальную справедливость, а также влияние COVID-19 на искусство.

Несмотря на пандемию, желающих пройтись по красной дорожке премии было хоть отбавляй. Многие выбрали классические образы, а некоторые решили блистать в оригинальных нарядах. Любуемся самыми стильными мужчинами церемонии.

5 самых стильных мужских образов на премии Грэмми 20215 самых стильных мужских образов на премии Грэмми 20215 самых стильных мужских образов на премии Грэмми 2021Гарри Стайлз (фото: instagram.com/recordingacademy; instagram.com/gucci)

5 самых стильных мужских образов на премии Грэмми 20215 самых стильных мужских образов на премии Грэмми 2021Биг Шон (фото: instagram.com/bigsean; instagram.com/recordingacademy)

5 самых стильных мужских образов на премии Грэмми 20215 самых стильных мужских образов на премии Грэмми 2021Kaytranada (фото: instagram.com/kaytranada; instagram.com/recordingacademy)

5 самых стильных мужских образов на премии Грэмми 20215 самых стильных мужских образов на премии Грэмми 2021Финнеас О’Коннелл (фото: instagram.com/recordingacademy)

5 самых стильных мужских образов на премии Грэмми 2021

5 самых стильных мужских образов на премии Грэмми 2021DaBaby (фото: instagram.com/recordingacademy; instagram.com/wgci)

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