50-летняя Наоми Кэмпбелл стала мамой: первое фото малыша

Наоми Кэмпбелл никогда не перестанет удивлять. Модель, которая старается в последнее время держать личную жизнь в строгом секрете, ошарашила новостью - она впервые стала мамой.

Наоми Кэмпбелл, которая отметила в этом году 50-летие, опубликовала милое фото, на котором видно только ее руку и крошечные ножки младенца.

"Прекрасное маленькое создание выбрало меня в качестве своей мамы. Я горжусь, что эта маленькая душа появилась в моей жизни, и у меня нет слов, чтобы описать ту связь длиною в жизнь, которую мы теперь разделяем с тобой, мой ангел. Нет любви сильнее", - написала Наоми.

Наоми Кэмпбелл стала мамой (фото: instagram.com/naomi)

Стоит отметить, что около года назад супермодель проговорилась о такой возможности. Она намекнула, что рассматривает вариант материнства. Правда, добавила, что не собирается жертвовать карьерой ради детей. "Посмотрим, что мне пошлет Вселенная", - говорила она.

Новость произвела на фанатов должный эффект: они засыпали звезду поздравлениями и трогательными эмодзи. Что ж, присоединяемся!