ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

50-летняя Наоми Кэмпбелл стала мамой: первое фото малыша

Новина українською →
Вторник 18 мая 2021 16:55
50-летняя Наоми Кэмпбелл стала мамой: первое фото малыша Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)
Автор: Lite

Наоми Кэмпбелл никогда не перестанет удивлять. Модель, которая старается в последнее время держать личную жизнь в строгом секрете, ошарашила новостью - она впервые стала мамой.

В посте счастливая мамочка рассказала о событии.

Наоми Кэмпбелл, которая отметила в этом году 50-летие, опубликовала милое фото, на котором видно только ее руку и крошечные ножки младенца.

"Прекрасное маленькое создание выбрало меня в качестве своей мамы. Я горжусь, что эта маленькая душа появилась в моей жизни, и у меня нет слов, чтобы описать ту связь длиною в жизнь, которую мы теперь разделяем с тобой, мой ангел. Нет любви сильнее", - написала Наоми.

50-летняя Наоми Кэмпбелл стала мамой: первое фото малышаНаоми Кэмпбелл стала мамой (фото: instagram.com/naomi)

Стоит отметить, что около года назад супермодель проговорилась о такой возможности. Она намекнула, что рассматривает вариант материнства. Правда, добавила, что не собирается жертвовать карьерой ради детей. "Посмотрим, что мне пошлет Вселенная", - говорила она.

Новость произвела на фанатов должный эффект: они засыпали звезду поздравлениями и трогательными эмодзи. Что ж, присоединяемся!

В недавнем интервью модель также рассказала много подробностей своей жизни. Включая личный проверенный секрет молодости.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса мама модель
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В метро Киева полный "армагеддон": о карантине все забыли (фото)
В метро Киева полный "армагеддон": о карантине все забыли (фото)