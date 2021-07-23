51-летняя Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа крупным планом: такая же красивая?

Дженнифер Лопес - одна из самых красивых в мире женщин. 51-летняяя звезда сцены буквально не меняется с годами, становясь все привлекательнее . Или дело в фотошопе и умелом макияже от лучших визажистов?

Этот вопрос давно волнует поклонников Дженнифер. А она старается регулярно давать на него ответы .

Дженнифер Лопес сделала очередной ролик, где на примере использования своей новой косметики показала скин-рутину. "Привет, красотка! Я раскрываю для вас свою настоящую утреннюю бьюти-рутину, чтобы вы точно знали, как я получаю ЭТО сияние (кстати, кофе и H2O всегда необходимы)", - подписала она ролик.

Дженнифер показала себя без макияжа (видео: instagram.com/jlo)

В нем Лопес показала свое лицо без макияжа и фильтров крупным планом и доказала, что выглядит все так же восхитительно, как и на рабочих фото.

Дженнифер и Бен засветились вместе (видео: instagram.com/leahremini)

Кстати, не так давно Дженнифер Лопес вновь намекнула с помощью Instagram, что ее роман с Беном Аффлеком - не фейк. Пара еще не публиковала совместных снимков, но зато они появились вместе в блоге актрисы Лиа Ремини в посте о ее дне рождения. Она запостила видео, которое состояло из кадров этого яркого события. На одном снимке вместе с именинницей предстали Лопес и Аффлек. Бен нежно однимает Дженнифер, а она прильнула к нему. Кажется, никаких доказательств романа звезд больше не требуется.