ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

51-летняя Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа крупным планом: такая же красивая?

Новина українською →
США, Пятница 23 июля 2021 20:22
51-летняя Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа крупным планом: такая же красивая? Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: RBC.UA

Дженнифер Лопес - одна из самых красивых в мире женщин. 51-летняяя звезда сцены буквально не меняется с годами, становясь все привлекательнее. Или дело в фотошопе и умелом макияже от лучших визажистов?

Этот вопрос давно волнует поклонников Дженнифер. А она старается регулярно давать на него ответы.

Дженнифер Лопес сделала очередной ролик, где на примере использования своей новой косметики показала скин-рутину. "Привет, красотка! Я раскрываю для вас свою настоящую утреннюю бьюти-рутину, чтобы вы точно знали, как я получаю ЭТО сияние (кстати, кофе и H2O всегда необходимы)", - подписала она ролик.

Дженнифер показала себя без макияжа (видео: instagram.com/jlo)

В нем Лопес показала свое лицо без макияжа и фильтров крупным планом и доказала, что выглядит все так же восхитительно, как и на рабочих фото.

Дженнифер и Бен засветились вместе (видео: instagram.com/leahremini)

Кстати, не так давно Дженнифер Лопес вновь намекнула с помощью Instagram, что ее роман с Беном Аффлеком - не фейк. Пара еще не публиковала совместных снимков, но зато они появились вместе в блоге актрисы Лиа Ремини в посте о ее дне рождения. Она запостила видео, которое состояло из кадров этого яркого события. На одном снимке вместе с именинницей предстали Лопес и Аффлек. Бен нежно однимает Дженнифер, а она прильнула к нему. Кажется, никаких доказательств романа звезд больше не требуется.

Ранее ДЖеннифер покорила гибким телом на зажигательном видео.

Читайте LITE в Google News
молодежь Дженнифер Лопес красота фигура роман
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Карантина осенью не избежать, в "красную зону" мы вернемся, - главный санврач Украины
Карантина осенью не избежать, в "красную зону" мы вернемся, - главный санврач Украины