51-летняя Дженнифер Лопес поразила роскошным внешним видом и молодостью на фото крупным планом

Вчера, 20 января, в Вашингтоне состоялась инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. В честь этого события было устроено настоящее шоу, где выступили многие знаменитости, включая Дженнифер Лопес. Певица просто взорвала сеть ярким выходом в белоснежном костюме.

Звезда выглядела столь роскошно, что до сих пор поток комплиментов не утихает. Впрочем, она сама стремится подкинуть новую тему для обсуждения, показывая все новые снимки с события. В этот раз Дженнифер показала свой образ вблизи и выразила благодарность мастерам, которые его создавали.

Дженнифер Лопес покорила сеть (фото: instagram.com/jlo)

"Большое спасибо моей #GlamFam!!!! Я так вас люблю!!! Спасибо за то, что были со мной и для меня, от небольших личных событий до самых ярких моментов #Inauguration2021", - написала она и отметила всех причастных.

Фото в очередном стильном образе total white вызвали настояний фурор среди ее последователей в сети. Фанаты не могут налюбоваться сияющей кожей Джей Ло, ее соблазнительной фигурой, а также умением выглядеть столь совершенно. "Ты просто королева", "Совершенна", "Черт, ты божественна", "Ты выглядела восхитительно", "Прекрасна, восхитительна, вау", "Королева! Я люблю тебя очень сильно", "Я горжусь тобой", "Лучшая", "я горд быть твоим фаном", - не могут сдерживать эмоций фолловеры.

Напомним, помимо Лопес, на церемонии выступили Леди Гага, Кэти Перри и другие звезды.