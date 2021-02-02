51-летняя Кэтрин Зета-Джонс покорила красотой в комфортном зимнем образе

Кэтрин Зета-Джонс, как и многие другие звездные жители Нью-Йорка, не смогла удержаться от милого снежного видео. Актриса отправилась на прогулку со своим псом, прихватив телефон, чтобы записать обращение к своим фолловерам. В забавном коротком ролике она сумела показать не только свой дом, любимца Тейлора, заснеженную поляну, а и свою неувядающую редкую красоту.

Кэтрин на прогулке (видео: instagram.com/catherinezetajones)

51-летняя актриса на прогулку надела простую куртку в спортивном стиле с полосами, а также вязаную шапку с огромным меховым помпоном. Жена Майкла Дугласа не стала делать макияж, ограничившись только защитным кремом и легким тоном для лица. Вечномолодая актриса весело смеется в камеру и выглядит невероятно сияющей и счастливой.

"Ага... Это будет снег! Снежный день в Нью-Йорке!!", - написала она жизнерадостный комментарий. В ответ она услышала много приятных слов. "Какая же вы красивая", "Просто куколка", "Как приятно видеть тебя счастливой", "Ты невероятная женщина", "Прекрасна", "Просто вау", "Выглядишь отлично", "Наслаждайся, Кэтрин, прекрасным видом…"…

Ранее Кэтрин Зета-Джонс показала фото крупным планом, покорив своей упругой кожей.